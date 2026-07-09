Progreso, Yucatán. - Un total de 79 crías de tortuga carey fueron rescatadas en la playa del Malecón de Progreso, luego de ser localizadas en una zona de alto tránsito a la altura de las calles 72 y 74.

El reporte oportuno de ciudadanos permitió activar un operativo para evitar que los ejemplares fueran pisados, capturados o atacados por depredadores durante sus primeras horas de vida.

Al sitio llegó personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que aseguró a las tortugas y las puso bajo resguardo de la Unidad de Protección a la Fauna del Ayuntamiento de Progreso.

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Posteriormente, los ejemplares fueron trasladados al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), donde especialistas revisaron su estado físico y verificaron que estuvieran en condiciones de sobrevivir.

Luego de concluir la evaluación, las 79 crías de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) fueron liberadas en una zona segura de la costa para iniciar su recorrido hacia el mar.

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Las autoridades aprovecharon el operativo para exhortar a la población a respetar los nidos y reportar cualquier avistamiento de tortugas marinas durante la actual temporada de anidación.

dmrr/cr