[Publicidad]
Progreso, Yucatán. - Un total de 79 crías de tortuga carey fueron rescatadas en la playa del Malecón de Progreso, luego de ser localizadas en una zona de alto tránsito a la altura de las calles 72 y 74.
El reporte oportuno de ciudadanos permitió activar un operativo para evitar que los ejemplares fueran pisados, capturados o atacados por depredadores durante sus primeras horas de vida.
Al sitio llegó personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que aseguró a las tortugas y las puso bajo resguardo de la Unidad de Protección a la Fauna del Ayuntamiento de Progreso.
Lee también Vinculan a proceso a 4 elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua; enfrentan cargos por secuestro exprés
Posteriormente, los ejemplares fueron trasladados al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), donde especialistas revisaron su estado físico y verificaron que estuvieran en condiciones de sobrevivir.
Luego de concluir la evaluación, las 79 crías de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) fueron liberadas en una zona segura de la costa para iniciar su recorrido hacia el mar.
[Publicidad]
Las autoridades aprovecharon el operativo para exhortar a la población a respetar los nidos y reportar cualquier avistamiento de tortugas marinas durante la actual temporada de anidación.
Exdirector de Pemex es confinado al área de “Sujeto de protección a funcionarios” del Cereso de Morelos; próxima audiencia será el lunes
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Denuncian cambios arbitrarios y despropósitos en Premio Jaime Sabines de Poesía
Estados
Dos casos de desaparición en Jalisco, seis jóvenes liberados y una investigación por reclutamiento forzado; esto se sabe
Estados
Rescatan 79 crías de tortuga carey en Progreso, Yucatán; son liberadas en una zona segura
Nación
Nuevo líder del CJNG no ha demostrado fuerza por tregua mundialista, dicen especialistas; “buscará eventos de alto impacto”, advierten
Al día
¡La última y nos vamos! Mexicanos quieren festejar otra vez en el Ángel
Fútbol
¡Otra mudanza! Cruz Azul presenta solicitud para jugar en el Ciudad de los Deportes
Fútbol
Ex jugadores de Chivas y Toluca se quedan sin equipo por posibles nexos con el narco
Espectáculos
VIDEO: Conductora Alejandra Jaramillo se disculpa tras burlarse de México