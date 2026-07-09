La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso este jueves por un juez de control, por el presunto delito de peculado, cometido durante su administración entre 2022 y 2025.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción aportó datos de prueba que integran la carpeta de investigación.

Fue el pasado 4 de julio que la exalcaldesa fue detenida en San Pedro Garza García, Nuevo León, y después llevada a la ciudad de Saltillo. Según la acusación, se le señala a Flores Guerra por un daño patrimonial de cerca de 15 millones de pesos.

Lee también Vinculan a proceso a 4 elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua; enfrentan cargos por secuestro exprés

El juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar que existía riesgo de evasiva por parte de la imputada.

Así mismo, otorgó a la Fiscalía Anticorrupción un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

[Publicidad]

El diputado Antonio Flores, hermano de la exalcaldesa, ha publicado reuniones con diferentes personalidades de Morena, como la presidenta nacional Ariadna Montiel, a quien agradeció el apoyo para con su hermana a la que considera “presa política”.

“Hermana quiero que nunca olvides algo: no estás sola. Jamás lo has estado y jamás lo estarás”, escribió el día de hoy en su red social Facebook.

dmrr