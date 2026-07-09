Dos percepciones de la realidad chocan. Mientras que las denuncias en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) respecto al robo a transportista han bajado el último año 21%, operadores de camiones de carga aún se manifestan y han bloqueado algunos tramos carreteros y accesos a la Ciudad de México como inconformidad; luego, las cúpulas empresariales aseguran que los datos oficiales coinciden con la realidad.

Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que las denuncias sí han bajado y que se ha intentado dialogar con los transportistas para que mesas de diálogo se encuentre una solución a la problemática.

“El mismo Secretariado informa los datos similares que Canacar presenta a Guardia Nacional, a la SICT donde cada semana se presentan los robos que hay en el país. Son muy similares, lo que estamos nosotros pidiendo es cuidar y salvaguardar a nuestros operadores, a las mercancías y a la ciudadanía porque son más, son muy violentos.

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“Eso sí es una realidad. La violencia es la primera que hay que atacar. Pero sí es real esa tendencia a la baja que hemos tenido”, apuntó Ramos, en el marco del vigésimo sexto Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP.

De acuerdo con el secretariado que forma parte de la Secretaría de Gobernación, entre enero y mayo de 26 se registraron 2099 denuncias de robo a transportista.

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En el mismo lapso del año pasado fueron 2 mil 653, y en el mismo lapso de 2024 fueron 3 mil 415.

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Los datos oficiales del fuero común muestran la tendencia a la baja. Sin embargo, a pesar de esto las manifestaciones de pequeños empresarios, que sean agrupado en otras asociaciones o uniones en el margen de la Canacar, Concamin o Consejo Coordinador Empresarial, ha afirmado que el robo de unidades persiste.

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Fue así que hubo manifestaciones antes del mundial y durante el evento deportivo que amagaron con obstaculizar los accesos con tal de recibir atención de las autoridades.

Sheinbaum rechaza bloqueos de transportistas

Ante la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay mesas de diálogo y que se está atendiendo la situación, por lo que no encontró justificable el bloqueo de carreteras.

“No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo”, expresó al señalar que que distintas dependencias han mantenido mesas de trabajo con transportistas y productores, además de atender problemáticas relacionadas con trámites, seguridad y apoyos económicos. (...).

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“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando; si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”, dijo la primer mandataria el 6 de abril pasado.

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Alejandro Malagón, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), apuntó que se ha tratado de dialogar con los empresarios que se manifiestan en busca de agilizar soluciones y no perturbar el abasto de mercancías o las vías de comunicación.

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“Sin embargo, se han seguido manifestando y lo único que vemos es que ellos mismos se afectan porque ellos mismos se bloquean y afectan a terceros. Lo que es un hecho es que se sigue trabajando para avanzar en este problema”, dijo en el marco del evento de la ANTP.

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gs