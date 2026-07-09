Banco Azteca fue reconocido en el listado Top 1,000 World Banks 2026 de The Banker, considerado uno de los rankings más relevantes de la banca mundial, como una de las ocho entidades bancarias más sólidas de México. Este reconocimiento respalda su estrategia de inclusión financiera, crecimiento responsable y gestión de riesgos ante el mercado global.

The Banker identifica en su ranking a las instituciones líderes a nivel mundial por su desempeño financiero, iniciativas estratégicas e innovación tecnológica. Su evaluación se basa en un análisis riguroso de casos de estudio presentados por bancos de más de 130 países.

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Banco Azteca destaca en The Banker 2026. Foto: Cortesía

Crecimiento sostenido y fortaleza integral de Banco Azteca

En esta edición, Banco Azteca escaló 90 posiciones a nivel internacional y se ubicó en el lugar 507 global. A nivel nacional, obtuvo el primer lugar en la categoría de Crecimiento (Growth), lo que destaca su capacidad para ampliar su base de clientes y operaciones de manera responsable y acelerada.

Al ubicarse en el cuarto lugar como Mejor Banco en Desempeño (Best Performing Bank) en México, la institución reafirma una trayectoria enfocada en crecimiento sostenido, rentabilidad robusta y una gestión de riesgos ejemplar.

Además, Banco Azteca obtuvo el segundo lugar en las categorías de Rentabilidad (Profitability), Solidez (Soundness) y Apalancamiento (Leverage), con métricas que evidencian una estructura financiera saludable, una administración prudente de sus recursos y una alta capacidad para honrar sus compromisos.

Por otro lado, la institución financiera logró el tercer lugar en la categoría Retorno sobre el Riesgo (Return on Risk), gracias a la eficiencia con la que genera valor para sus accionistas mientras mantiene un perfil de riesgo controlado y sostenible a largo plazo.

The Banker reconoce a Banco Azteca entre las instituciones financieras más sólidas de México. Foto: Cortesía

Qué evalúa The Banker en su ranking global de bancos

La clasificación de The Banker considera criterios fundamentales como rentabilidad, programas de sostenibilidad, calidad del servicio al cliente y solidez operativa, complementados con los resultados del análisis de los casos de estudio participantes.

Formar parte del ranking Top 1,000 World Banks representa una validación relevante para la industria financiera y aporta peso en el ámbito internacional, al posicionar a los bancos participantes como referentes de estabilidad y prosperidad para los sistemas bancarios nacionales.

El reconocimiento de Banco Azteca dentro de este listado ratifica la confianza de millones de mexicanos que utilizan sus servicios financieros y valida su modelo de negocio frente a la comunidad financiera global.

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