En el marco del 1er Circuito Mexicano de Paradanza 2026, el atleta jalisciense Daniel Alejandro Alatorre García destacó al obtener tres podios en el selectivo nacional celebrado del 12 al 14 de junio en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), en la Ciudad de México.

El atleta originario de Guadalajara, quien ganó exposición luego de que su historia fuera compartida por Italika, participó en el proceso selectivo nacional con el apoyo de Banco Azteca, institución que facilitó su traslado y la logística necesaria para asegurar su participación.

Daniel Alejandro Alatorre brilla en el selectivo nacional de paradanza; gana tres podios. Foto: Cortesía

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Daniel Alejandro Alatorre se perfila al Mundial de Paradanza

Daniel Alejandro, cuya carrera refleja disciplina, autonomía y tenacidad, alcanzó durante la jornada deportiva un desempeño que lo perfila rumbo al Mundial de Paradanza en Eslovaquia.

Al lograr el primer lugar en la categoría dúo latín convencional class 2, el segundo lugar en dúo standard convencional class 2 y el tercer lugar en single convencional varonil junior class 2, Alatorre se consolidó como uno de los perfiles más destacados del circuito de paradanza.

El camino hacia este logro contó con el acompañamiento logístico y de traslado de Banco Azteca, que se sumó como patrocinador para que el competidor pudiera enfocarse exclusivamente en su desempeño.

“Daniel es ejemplo de mérito, tenacidad y disciplina; su participación y resultados muestran lo que ocurre cuando el talento encuentra el respaldo necesario para llegar más lejos”, señaló José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra, tras el logro del atleta, seguido de cerca por la empresa.

Banco Azteca respalda el talento deportivo rumbo a Eslovaquia

Alineado a su convicción institucional de visibilizar e impulsar el talento, Banco Azteca determinó sumarse como patrocinador de Daniel Alejandro durante la preparación y desarrollo del circuito, el cual forma parte del proceso selectivo para conformar la delegación que representará a México rumbo al próximo Mundial de Eslovaquia.

El atleta jalisciense se consolidó como uno de los perfiles destacados de la paradanza mexicana tras lograr tres podios en el circuito nacional. Foto: Cortesía

“En Banco Azteca creemos en apoyar capacidades reales que abren posibilidades”, agregó José Manuel Azpiroz, en línea con el objetivo del grupo de respaldar a personas que han construido una ruta propia desde la autonomía.

Banco Azteca, como acompañante en la carrera del atleta de paradanza, reiteró su visión de que el apoyo al talento que abre camino es un pilar fundamental para el desarrollo y la competitividad en el país.

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