Faltan solo 13 días para que concluya el plazo del registro obligatorio de líneas celulares en México, una medida que obliga a miles de usuarios a vincular su número telefónico con documentos oficiales, como la CURP y la credencial para votar.

De acuerdo con el decreto emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todos los usuarios de telefonía móvil tienen hasta el próximo 30 de junio para completar este trámite.

Registro Obligatorio de Celulares 2026. Foto: Especial

La disposición aplica para cualquier persona que cuente con una línea celular activa, sin importar la compañía telefónica con la que tenga contratado el servicio.

Según las autoridades, esta medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de identificación de los usuarios y combatir delitos que suelen cometerse a través de llamadas telefónicas o servicios móviles. Entre los principales ilícitos que se busca reducir se encuentran la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

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¿Qué ocurre si cambias de compañía telefónica?

Uno de los temas que más dudas ha generado entre los usuarios es qué sucede cuando se realiza una portabilidad numérica o se decide contratar los servicios de otro operador; por lo que a continuación te lo decimos.

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Si una persona ya vinculó su línea telefónica y posteriormente cambia de compañía —por ejemplo, de Telcel a Bait o a cualquier otro operador— deberá realizar nuevamente el proceso de registro con la nueva empresa.

¿Nuevo operador? No olvides que... 🤔



Si ya registraste tu línea pero decidiste estrenar compañía, hay un par de cosas que debes saber para que tu registro quede impecable.



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La buena noticia es que no será necesario efectuar ningún trámite adicional con la compañía que se deja, ya que el operador anterior será el encargado de gestionar la desvinculación del número telefónico dentro de sus sistemas.

Por ello, el usuario únicamente tendrá que registrar nuevamente su línea ante la nueva compañía utilizando su CURP o una identificación oficial vigente.

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¿Cómo registrar una línea telefónica?

El registro obligatorio de líneas celulares puede realizarse tanto en sucursales físicas como mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador.

Para completar el trámite es necesario ingresar al portal oficial de la compañía telefónica y tener a la mano la CURP, una identificación oficial vigente y el número celular que será vinculado.

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Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

Posteriormente, se deberá capturar una imagen de la credencial oficial por ambos lados para verificar la autenticidad del documento.

El sistema también solicitará una validación de identidad mediante la cámara del teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Al finalizar, el usuario recibirá una confirmación del registro y la línea quedará vinculada correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos antes de la fecha límite.

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¿Por qué es importante realizar el trámite antes del 30 de junio?

Con la cuenta regresiva ya en marcha, las autoridades han reiterado que quienes no completen la vinculación de su línea dentro del plazo establecido dejarán de tener acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles. Esto significa que los usuarios no podrán utilizar aplicaciones que dependen de su número telefónico, como WhatsApp, plataformas bancarias, servicios de autenticación o herramientas de comunicación vinculadas a la línea.

No obstante, los dispositivos seguirán permitiendo realizar llamadas de emergencia, y podrán regularizar su situación para recuperar el servicio una vez que completen el registro correspondiente.

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