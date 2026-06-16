El uso de trapos en la cocina es indispensable para mantener bajo control la limpieza dentro del hogar, sin embargo, pocas personas saben que cada color tiene una función específica.

Una de las ventajas de adoptar un sistema de colores, es que ayuda a evitar la contaminación cruzada, además de reducir la propagación de bacterias entre los distintos espacios de preparación de alimentos.

Por este motivo, a continuación te diremos el significado de cada color en los trapos de cocina para organizar mejor las tareas domésticas y optimizar la limpieza de cada espacio.

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Conoce el significado de cada color. Foto: Pixabay

¿Qué significado tiene cada color en los trapos de la cocina?

El uso de trapos de cocina por colores es una práctica adoptada en restaurantes, hoteles y cocinas profesionales para evitar que un mismo paño se utilice en distintas superficies.

Aunque no existe una norma universal para los hogares, esta clasificación se ha popularizado por su practicidad:

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Trapo azul: limpieza general

El trapo azul suele destinarse a la limpieza de superficies generales, como mesas, barras, estantes y áreas de trabajo. Su objetivo es retirar polvo, migajas y residuos ligeros.

Trapo rojo: zonas de mayor contaminación

El trapo rojo se utiliza para limpiar áreas con alta presencia de bacterias, como botes de basura, pisos o espacios cercanos a mascotas. Es importante mantenerlo lejos de superficies donde se manipulen alimentos.

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Trapos de cocina | Fuente: Canva

Trapo verde: frutas y verduras

El trapo verde está asociado con la limpieza de superficies destinadas a la preparación de frutas, verduras y otros alimentos frescos. También puede utilizarse para secar estos productos después de lavarlos.

Trapo amarillo: utensilios y electrodomésticos

El trapo amarillo suele reservarse para limpiar electrodomésticos, microondas, refrigeradores, cafeteras y utensilios de cocina.

Trapo blanco: alimentos listos para consumir

Finalmente, el trapo blanco se emplea en las zonas más limpias de la cocina, especialmente en superficies donde se colocan alimentos ya preparados o utensilios esterilizados.

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