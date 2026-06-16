Tendencias | 16-06-26 | 20:45 | Actualizada | 16-06-26 | 20:45 |

El uso de trapos en la cocina es indispensable para mantener bajo control la , sin embargo, pocas personas saben que cada color tiene una función específica.

Una de las ventajas de adoptar un sistema de colores, es que ayuda a evitar la contaminación cruzada, además de reducir la propagación de bacterias entre los distintos espacios de preparación de alimentos.

Por este motivo, a continuación te diremos el para organizar mejor las tareas domésticas y optimizar la limpieza de cada espacio.

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Conoce el significado de cada color. Foto: Pixabay
Conoce el significado de cada color. Foto: Pixabay

¿Qué significado tiene cada color en los trapos de la cocina?

El uso de trapos de cocina por colores es una práctica adoptada en restaurantes, hoteles y cocinas profesionales para evitar que un mismo paño se utilice en distintas superficies.

Aunque no existe una norma universal para los hogares, esta clasificación se ha popularizado por su practicidad:

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  • Trapo azul: limpieza general

El trapo azul suele destinarse a la limpieza de superficies generales, como mesas, barras, estantes y áreas de trabajo. Su objetivo es retirar polvo, migajas y residuos ligeros.

  • Trapo rojo: zonas de mayor contaminación

El trapo rojo se utiliza para limpiar áreas con alta presencia de bacterias, como botes de basura, pisos o espacios cercanos a mascotas. Es importante mantenerlo lejos de superficies donde se manipulen alimentos.

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Trapos de cocina | Fuente: Canva
Trapos de cocina | Fuente: Canva

  • Trapo verde: frutas y verduras

El trapo verde está asociado con la limpieza de superficies destinadas a la preparación de frutas, verduras y otros alimentos frescos. También puede utilizarse para secar estos productos después de lavarlos.

  • Trapo amarillo: utensilios y electrodomésticos

El trapo amarillo suele reservarse para limpiar electrodomésticos, microondas, refrigeradores, cafeteras y utensilios de cocina.

  • Trapo blanco: alimentos listos para consumir

Finalmente, el trapo blanco se emplea en las zonas más limpias de la cocina, especialmente en superficies donde se colocan alimentos ya preparados o utensilios esterilizados.

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