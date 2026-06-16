La fecha límite para el registro obligatorio de celulares está cada vez más cerca y miles de usuarios mantienen la misma duda: ¿es posible perder una línea telefónica para siempre por no completar el trámite a tiempo? Ante la incertidumbre, las autoridades ya aclararon qué ocurrirá con quienes no vinculen su número antes del 30 de junio.

Desde principios de año, el Gobierno federal puso en marcha una medida que obliga a los usuarios de telefonía móvil a registrar sus líneas, tanto de prepago como de pospago, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de seguridad y reducir el uso indebido de dispositivos móviles.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

La disposición ha generado preocupación entre millones de personas, especialmente porque el plazo para realizar el procedimiento está por concluir y aún hay usuarios que no han completado el registro.

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¿Se puede perder una línea telefónica por no registrarla antes del 30 de junio?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si dejarán de ser propietarios de su número telefónico en caso de no cumplir con el registro obligatorio.

De acuerdo con lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite no perderán automáticamente su línea de manera definitiva. Sin embargo, sí enfrentarán restricciones en el servicio.

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¿Se puede perder una línea telefónica por no registrarla antes del 30 de junio?. Foto: EL UNIVERSAL

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas dejarán de tener acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles. Esto significa que los usuarios no podrán utilizar aplicaciones que dependen de su número telefónico, como WhatsApp, plataformas bancarias, servicios de autenticación o herramientas de comunicación vinculadas a la línea.

No obstante, los dispositivos seguirán permitiendo realizar llamadas de emergencia, y podrán regularizar su situación para recuperar el servicio una vez que completen el registro correspondiente.

La pérdida definitiva del número únicamente podría ocurrir si la línea permanece inactiva durante un periodo prolongado, conforme a las políticas de reciclaje y reasignación que aplica cada compañía telefónica.

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¿Por qué es obligatorio registrar las líneas celulares en México?

La medida forma parte de una estrategia impulsada para reforzar la identificación de los usuarios de telefonía móvil y combatir delitos relacionados con el uso anónimo de líneas celulares.

Para ello, los propietarios deben vincular su número telefónico con su CURP y una identificación oficial vigente, permitiendo que las empresas de telecomunicaciones mantengan actualizada la información de sus clientes.

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¿Cómo registrar una línea telefónica antes de que venza el plazo?

Quienes todavía no han realizado el trámite aún pueden hacerlo antes del 30 de junio a través de sucursales físicas como mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico.

Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait cuentan con mecanismos para que sus clientes registren sus números y eviten futuras restricciones.

Para completar el procedimiento se necesita contar con la CURP, una identificación oficial vigente y que la línea telefónica permanezca activa al momento de realizar el trámite.

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