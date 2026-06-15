La acumulación de humedad y la proliferación de bacterias en el calzado representan un problema común derivado del uso diario y la transpiración. Para resolver esta situación de forma definitiva, diversos manuales de cuidado del hogar y guías de química doméstica destacan que la aplicación de ciertos ingredientes de cocina antes de almacenar las piezas neutraliza las moléculas aromáticas desagradables.

El bicarbonato de sodio es el compuesto por excelencia para este propósito, debido a que neutraliza los ácidos y absorbe la humedad generada por el sudor, eliminando por completo la principal causa del desarrollo bacteriano.

Foto: Canva

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El proceso paso a paso para la aplicación del bicarbonato

Para garantizar que el calzado se mantenga fresco y listo para su uso, el sitio especializado en limpieza y organización del hogar, TuHogar.com, sugieren implementar una rutina de limpieza en seco. El procedimiento correcto se realiza mediante las siguientes fases de cuidado:

Aplica el bicarbonato : Consiste en espolvorear una cucharada de bicarbonato de sodio en el interior de cada pieza. Si la estructura es de gamuza o corresponde a un material delicado, se introduce el polvo dentro de un calcetín delgado anudado para evitar el contacto directo con la tela.

: Consiste en espolvorear una de bicarbonato de sodio en el interior de cada pieza. Si la estructura es de gamuza o corresponde a un material delicado, se introduce el dentro de un calcetín delgado anudado para evitar el contacto directo con la tela. Deja actuar : Se permite que el compuesto químico repose dentro de la pieza por lo menos durante toda la noch e (o un periodo de hasta 24 horas si la intensidad del aroma es muy fuerte).

: Se permite que el compuesto químico repose dentro de la pieza por lo e (o un periodo de hasta 24 horas si la intensidad del aroma es muy fuerte). Retira los residuos: A la mañana siguiente, se sacuden los zapatos vigorosamente boca abajo o se utiliza una aspiradora portátil con el objetivo de retirar la totalidad del polvo antes de proceder a usarlos.

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Alternativas rápidas y efectivas con ingredientes caseros

Además del método tradicional con polvo directo, existen otras variantes e ingredientes alternativos con altas capacidades antibacterianas y de absorción que facilitan el mantenimiento higiénico de las prendas.

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Una de estas opciones es el diseño de saquitos de tela, donde en lugar de espolvorear el producto, las personas elaboran pequeñas bolsitas textiles rellenas con bicarbonato de sodio y unas gotas de suavizante o maicena, las cuales se dejan fijas en el interior del calzado.

Por otra parte, se encuentra el truco del vinagre, un potente antibacteriano natural. Este método requiere rociar una mezcla elaborada a partes iguales de agua y vinagre blanco dentro del zapato, dejándola secar por completo al aire libre (se debe evitar el uso de este truco en zapatos de piel genuina para no dañar el acabado).

Finalmente, la colocación de bolsitas de té usadas y previamente secadas en el interior de las piezas funciona de manera óptima gracias a las propiedades botánicas que absorben los aromas no deseados con rapidez.

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