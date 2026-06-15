Cada vez más personas que dejaron de trabajar bajo un patrón están volteando a ver una alternativa que podría influir directamente en el monto que recibirán al jubilarse. Se trata de la Modalidad 40 del IMSS, un mecanismo que permite seguir cotizando de manera independiente y fortalecer el historial de aportaciones ante el Seguro Social.

Modalidad 40 IMSS. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Aunque muchos creen que las contribuciones terminan cuando concluye la relación laboral, este programa ofrece la posibilidad de continuar dentro del sistema, acumular semanas de cotización y mejorar las condiciones para acceder a una pensión más alta.

¿Qué es la Modalidad 40?

Conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, esta figura está prevista en la Ley del Seguro Social y está dirigida a personas que ya fueron dadas de baja del régimen obligatorio, pero desean mantener activas sus aportaciones.

Modalidad 40 IMSS. Foto: Canva

Uno de sus principales atractivos es que permite seleccionar el Salario Base de Cotización con el que se realizarán los pagos. Debido a que este factor tiene un peso importante en el cálculo de la pensión, varios trabajadores recurren a este esquema como parte de su estrategia de retiro.

Además, quienes participan conservan la protección de los seguros de Invalidez y Vida, así como los beneficios relacionados con Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

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Requisitos para acceder al programa

La inscripción no está disponible para todos los ex trabajadores. Entre los requisitos se encuentra haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS y contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años previos a la baja.

Modalidad 40 IMSS. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

También es fundamental realizar la solicitud dentro de los 12 meses posteriores a la terminación de la relación laboral, ya que después de ese plazo podría perderse la posibilidad de incorporarse al esquema.

Paso a paso para solicitar la Modalidad 40

El trámite puede realizarse por internet o directamente en las oficinas del IMSS. En ambos casos es necesario contar con la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico vigente.

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En la modalidad digital, los interesados deben ingresar al portal del instituto, capturar sus datos y elegir el salario con el que desean cotizar.

La legislación establece que dicho salario no puede ser menor al último registrado antes de la baja ni exceder el equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Una vez enviada la solicitud, el IMSS revisa la información y emite una respuesta en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

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Documentación para el trámite presencial

Quienes prefieran acudir a una subdelegación deberán presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y un escrito libre donde manifiesten su intención de incorporarse a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Tras la aprobación del trámite, el instituto entrega la documentación necesaria para comenzar a realizar las aportaciones correspondientes.

¿Cuánto se paga en la Modalidad 40?

El monto varía de acuerdo con el Salario Base de Cotización elegido por cada persona. Las cuotas cubren conceptos relacionados con los seguros de Invalidez y Vida, además de las aportaciones para Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

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A diferencia de un empleo formal, el trabajador debe asumir el pago completo de las contribuciones, ya que no existe participación patronal.

También es importante considerar que las cuotas continúan ajustándose gradualmente como parte de la reforma de pensiones aprobada en 2020, la cual contempla incrementos progresivos hasta 2030.

Los pagos pueden efectuarse de forma mensual, bimestral o anual mediante instituciones bancarias autorizadas y plataformas electrónicas habilitadas por el IMSS.

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