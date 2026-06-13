León, Gto. - Médicos residentes de la Unidad Médica de Alta Especialidad 48 del IMSS bloquearon el bulevar Paseo de los Insurgentes para exigir la liberación de un colega detenido por portar tubos de laboratorio, que le fueron asignados para la guardia de fin de semana.

“¡Somos médicos, no delincuentes!”, “Justicia de frente, liberen al residente”, exigieron a gritos más de 50 profesionistas de la salud.

La mañana de este sábado, hombres y mujeres salieron a las calles vestidos con sus batas blancas para demandar la libertad de Jesús “N”, quien fue detenido este 12 de junio y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

Cerraron la vía vehicular en respaldo de Jesús, residente de segundo año de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia de la UMAE 48.

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Explicaron que su compañero fue trasladado al Ministerio Público por tener en su mochila tubos de laboratorio, “los cuales nos dan el día viernes para guardarlos y usarlos en la guardia del día domingo”.

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En un documento detallaron que por adelantado les dan 18 tubos para toda una guardia de 24 horas con más de 20 ingresos de pacientes obstétricas.

En la protesta expusieron que si les dieran el material que ocupan en los días que corresponde, no habría necesidad de pedirlos por anticipado. Y hoy “mi compañero está detenido”, por ese motivo.

Son materiales que se utilizan para beneficio del instituto y de los pacientes, acotaron.

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Los manifestantes enfrentaron que son médicos titulados en formación de una especialidad, muchos provenientes de otros estados que no tienen familia aquí, como Jesús.

No somos delincuentes ni nos queremos robar material del instituto, indicaron.

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“Menos persecución y más apoyo para quienes sostienen los hospitales”, “¡Somos médicos, no criminales!”, escribieron en cartulinas que exhibieron en la calle, a unos metros del IMSS.

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JACL/cr