Irapuato, Gto. - Un instructor deportivo fue vinculado a proceso penal por los delitos de violación y corrupción de menores en Irapuato, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado (FGE) describió ante un juez de control que el instructor, de nombre Rodolfo, se habría aprovechado de la relación de confianza que generó con la víctima para aprovecharse de ella.

El ahora imputado inicialmente mantuvo comunicación con la menor de edad agraviada, mediante aplicaciones de mensajería, “donde presuntamente la indujo a conductas inapropiadas, antes de concretar las agresiones sexuales".

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La FGE explicó que un equipo de peritos médicos, psicólogos y agentes de investigación criminal recabó indicios que incluyeron el análisis de mensajes electrónicos, videos y entrevistas.

Con estos elementos de prueba, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres solicitó y obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes ministeriales.

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El deportista permanecerá en prisión preventiva, con base en la medida cautelar impuesta por el juez.

El abril pasado, vincularon a proceso penal al entrenador de la Academia de Futbol Femenil Esmeraldas de León, Juan Francisco “N”, por los delitos de violación calificada y abusos sexuales en agravio de dos menores de edad a quienes daba instrucción, pero en esa fecha se advirtió que la cifra de víctimas se podría incrementar.

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