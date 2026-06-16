Los pasos para completar el registro obligatorio de líneas telefónicas continúa generando dudas entre los usuarios que no han acatado la medida implementada por el Gobierno Federal que busca reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones confirmando la identidad de los clientes para proteger sus cuentas y reducir los delitos de extorsión y fraude.

En ese sentido, el objetivo de este trámite es asociar los números telefónicos con la identidad de su titular por medio de la Clave Única de Registro (CURP) y una identificación vigente, a través de sencillos pasos para mantener el número activo, dependiendo de la compañía telefónica.

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Registro de celulares en México. Foto: Generada con IA

¿Recibiré una llamada para confirmar el registro de mi línea telefónica?

Entre toda la polémica que ha generado el registro, algunos usuarios han alertado sobre una llamada que reciben de una supuesta verificación para completar dicho trámite. Ante ello, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) especificó que las compañías no realizan llamadas de confirmación.

¿Hasta cuándo puedo registrar una línea telefónica?

Las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio, por lo que los usuarios cuentan con pocos días para completar el procedimiento y evitar posibles restricciones en su servicio de telefonía.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿Cómo registrar una línea telefónica paso a paso?

Es importante aclarar que el trámite de registro de celulares también puede realizarse de manera física, directamente en sucursales y mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico siguiendo los siguientes pasos:

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Entra al portal de tu compañía telefónica con tu con la CURP, una identificación oficial vigente a la mano e ingresa tu número.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Finalmente te llegará un mensaje de confirmación y ¡Listo! El registro quedará completado.

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