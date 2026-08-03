Tal y como lo previó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analistas financieros corrigieron al alza sus pronósticos de crecimiento para la economía para este 2026, según la encuesta del Banco de México (Banxico).

Pero empeoraron para lo que esperan para las finanzas públicas con un mayor déficit, y para la coyuntura para realizar inversiones, pues nadie considera que es un buen momento.

El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, subió de 1.10% a 1.20% su estimado para el producto interno bruto (PIB) para este año.

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La mejoría se da luego de no mover sus expectativas en la encuesta anterior y de tres recortes consecutivos desde marzo de este año.

Como consecuencia de ello, aumentó de 303 mil a 305 mil la variación anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS considerados para este ejercicio anual.

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La semana pasada, luego de que el Inegi dio a conocer que la economía creció 1.5% en el segundo trimestre del presente año, el titular de la SHCP, Édgar Amador, dijo en conferencia de prensa que las estimaciones de analistas y calificadoras como Fitch que colocaban al PIB en 1%, seguramente se ajustarían al alza.

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Afirmó que con ese resultado, México retomó el crecimiento y deja “un buen nivel” hacia adelante.

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Para el próximo año, el consenso de especialistas que participaron en la encuesta dejó sin cambio su expectativa al quedar en 1.80%.

También elevaron de 1.90% a 2% el PIB para el 2028, pero la tasa de crecimiento de México para los próximos 10 años sufrió un recorte de 1.85% a 1.83%, según el consenso.

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Los obstáculos para el avance de la actividad económica siguen siendo los mismos, con la gobernanza a la cabeza y, a su interior, los problemas de inseguridad pública.

En la parte externa, temas como el acuerdo comercial y la inestabilidad política internacional se mantienen como los principales limitantes.

Sin embargo, el consenso de analistas aumentó a 41 mil 375 millones de dólares el estimado de captación de inversión extranjera directa (IED) para este año desde los 41 mil millones de dólares de la consulta previa.

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Para la economía de Estados Unidos no hubo variaciones al conservar el 2.20% y 2.10% que tenían los especialistas el mes pasado.

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De igual manera, a la inflación general le fue bien con las nuevas estimaciones contenidas en la encuesta de Banxico al bajar a 4% frente al 4.20% anterior.

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No modificaron el 3.84% correspondiente para 2027.

La subyacente la redujeron tanto para este como para el siguiente año a 4% y 3.86%, en cada caso.

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