Por segunda vez consecutiva, la inflación volvió a sorprender al acelerar su descenso en los primeros 15 días de julio al bajar a 3.10%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.07% respecto a la quincena anterior.

En junio pasado el indicador que mide la inflación se había colocado en 3.37%.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.10%, lo que se compara favorablemente con igual periodo de 2025, cuando fue de 3.55% y la quincenal fue de 0.15%.

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Lo anterior en gran parte por la caída de 1.50% de los precios de frutas y verduras en donde el jitomate volvió a disminuir de precio 13.18% en la quincena referida junto con el chile serrano con una reducción de 5.17% y el aguacate que revirtió el aumento que presentó con una baja quincenal de 2.59%, así como el tomate verde con -3.24%.

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Otros bienes y servicios que contribuyeron a que la inflación frenara su paso fueron las menores tarifas en los hoteles con una disminución de 3.17%, cremas corporales con -2%, el costo de los automóviles con -0.26% y el gas doméstico LP con 0.50% de reducción.

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Precios del transporte aéreo y servicios turísticos se disparan

Sin embargo, tras el Mundial de Fútbol, con el inicio de vacaciones de verano subieron de precio el transporte aéreo y los servicios turísticos en paquete con 12.44% y 6.22%, respectivamente.

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Previo al regreso a clases, el Inegi reportó un incremento de 4.52% en el precio de las computadoras en el colectivo y en vivienda propia con 0.70% y 0.12% en cada caso.

A mitad de julio aumentó el precio de la naranja 6.02%, la papa y otros tubérculos 1.39% y del pollo, 0.73%.

Con lo anterior las loncherías, fondas y torterías ajustaron al alza sus menús con 0.12%, mientras que los restaurantes y similares lo hicieron en 0.18%.

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Estados con más y menos inflación

La inflación más alta según el Inegi la tuvo Morelos con 0.92% seguida de Baja California Sur y Nayarit con 0.43% y 0.28%.

En tanto que Chiapas encabezó la lista de las entidades federativas con los precios al consumidor con las variaciones negativas con -0.22%; Campeche y Guerrero le siguieron con caídas en la inflación de -0.14% y -0.13%, respectivamente.

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