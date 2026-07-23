Si vives en CDMX y ya te anda por escaparte el fin de semana de la ‘jungla de concreto’, te proponemos 5 actividades desde Querétaro hasta Morelos.

Vendimia en Los Rosales

Entre los pueblos mágicos de Tequisquiapan y Cadereyta, a 2 horas y media de CDMX, en plena Ruta del Arte, Queso y Vino, Viñedos Los Rosales se pone de gala este fin de semana con el Festival de la Vendimia.

El programa incluye presentaciones musicales en vivo (DJ’s, José Luis Lares, Traficantes del Merengue, La Única Internacional Sonora Santanera y más), la ceremonia de bendición de la uva, pisado, recorridos por el viñedo en tranvía y cuatrimoto y varias sesiones de catas y talleres sensoriales.

Foto: Sectur Querétaro

Sábado 25, a partir de las 12:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $890 pesos por persona. Incluye copa conmemorativa y actividades generales. Algunas otras son se pagan por separado.

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WhatsApp: (414) 280 4939.

Festival Folclórico en Malinalco

El fin de semana, lánzate a las caprichosas montañas del sur del Estado de México, donde el pueblo mágico de Malinalco, a unas 2 horas de CDMX, te espera para la segunda edición del Festival Folclórico Internacional.

En la explanada principal habrá muestras artesanales de dijes de porcelana fría, clase de danza folclórica mexicana, presentaciones de bailes nacionales y polinesios. También puedes unirte a una callejoneada por las calles del centro.

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Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Sábado 25 y domingo 26, desde las 2:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Ayuntamiento de Malinalco 2025-2027’.

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Tour por Atlixco

Es un poco complicado conocer todos los atractivos de un pueblo mágico durante un día o un fin de semana, aunque hay tours que te llevan a muchos de ellos, como es el caso de este paseo guiado en Atlixco, Puebla, a unas 2 horas y 20 minutos de CDMX.

La touroperadora Tranvía Turístico tiene un recorrido ‘todo incluido’: el ovni (una curiosa estructura en forma de platillo volador), los museos de la Navidad y del bonsai, el mirador de cristal del Cerro de San Miguel, el mural de la Escalera Ancha, los viveros de flores, cervecerías y mezcalerías artesanales y un paseo por el centro histórico.

Foto: Dirección de Turismo de Atlixco

Disponible el fin de semana en diferentes horarios.

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Tiene un costo de $1,600 pesos por persona.

WhatsApp: (221) 213 2678.

Caminata en el laberinto de piedras de Hidalgo

A 2 horas de CDMX, el pueblo mágico de Mineral del Chico es un excelente destino de naturaleza, especialmente el Parque Nacional El Chico, a pesar de que hace mucho frío.

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Ahí, se levantan las extrañas formaciones rocosas de El Contadero, un laberinto de piedra formado hace unos 25 millones de años y utilizado como escondite por ladrones de minerales durante la bonanza minera en la región.

El Contadero está en el Parque Nacional El Chico, a dos horas de CDMX. Foto: Roberto Palafox Villegas

La touroperadora de aventura H-GO Adventures organiza recorridos a este sitio con enormes ‘crestas afiladas’, con una duración de aproximadamente 3 horas.

Disponible el fin de semana en varios horarios.

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Tiene un costo de $1,000 pesos por persona. Incluye guía y casco.

WhatsApp: (771) 261 1435.

Recorrido por el trueque de Zacualpan

Cada domingo, el centro del pintoresco pueblo de Zacualpan, a unas 2 horas de CDMX, se convierte en un enorme mercado donde se intercambian productos a través del trueque, una modalidad comercial con orígenes prehispánicos.

La agencia Almatours organiza paseos para conocer este destino. Incluso puedes llevar tus propios productos para intercambiarlos. De paso, visita el Exconvento de la Inmaculada Concepción, levantado por los agustinos en el siglo XVI.

Foto: Sectur Morelos

Disponible el domingo 26 a partir de las 4:30 a.m.

Tiene un costo de $2,990 pesos por persona. Incluye transporte desde CDMX y guía.

WhatsApp: (55) 4542 1115.

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