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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 23 de julio se tiene prevista una manifestación del grupo Justicia para Mauricio a las 10 horas, en los juzgados anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen la libertad inmediata y el respeto a los derechos humanos del activista pro Palestina detenido arbitrariamente el 17 de julio, acusado presuntamente de cometer delitos calificados por su defensa como falsos y basados en evidencias sembradas.
Sobrecargos se reunirán a las 10 horas, en la colonia Del Valle, para realizar la asamblea general extraordinaria, en la que darán información sobre el estado que guarda la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre la Empresa Aerovías de México y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, para la vigencia 2026-2028.
El grupo Libertad para Morir se manifestará a las 13 horas, en la Biblioteca Vasconcelos, donde recolectarán firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.
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El colectivo Juventud Anticapitalista se reunirá a las 15 horas, en la Casa Marx, colonia Lorenzo Boturini, para realizar la proyección del documental "Ayotzinapa fue el Estado: la memoria como arma política", en el que se recupera el descontento social y aborda la desaparición de los 43 estudiantes normalistas como crimen de Estado.
El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
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mahc/LL
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