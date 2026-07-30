A pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre y del impuso que le dio el Mundial de Fútbol 2026, México no ha logrado superar el estancamiento económico, afirmó Banco Base.

“Con estas cifras muy alegres de crecimiento de 1.5% trimestral y 2.1% anual, podría pensarse como que ya México superó el estancamiento económico, no es así, fue un efecto de una sola vez por el Mundial de Fútbol que se vio reflejado en inversión fija bruta”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

Durante la presentación de las perspectivas económicas aseguró que difícilmente la economía volverá a tener un crecimiento potencial del 2%, tasa histórica de sexenios pasados, ya que ahora baja a 1.4%.

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“Fue una muy buena noticia que subiera el PIB en el segundo trimestre, pero creemos que es algo temporal y luego regresaremos a la senda de bajo crecimiento”, estableció.

Expuso que parte del crecimiento de la economía "está muy centrado, ya que si vemos maquinaria y equipo es muy poco, y en la nacional es una caída de 10%".

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Indicó que si bien las exportaciones son una fuente de apoyo al crecimiento, las importaciones también se están incrementando, lo que refuerza la idea de que el tipo de cambio está por debajo del equilibrio, dañando a la economía incentivando bienes importados y no locales.

Banco Base estima que en 2026 el PIB avanzará 1% con una inflación de 4.1% y un tipo de cambio de 17.80 pesos por dólar sin que haya movimiento en la tasa de referencia del Banco de México para permanecer en 6.50%.

La deuda para este año cerrará en 58% y el sexenio en 60% del PIB, pronosticó la institución, ante una consolidación fiscal lenta.

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“Si sigue esa tendencia, ante la rigidez del gasto público, los recortes a la inversión física, se incrementa la probabilidad de un recorte en la calificación y una pérdida del grado de inversión”, alertó.

También sentenció que el peor escenario para la industria automotriz es que Estados Unidos mantenga los aranceles para dicho sector.

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Respecto al Plan México, consideró que hace falta más confianza para atraer inversiones, en un contexto en el que el sector público restringe el gasto público.

Infraestructura mundialista

Siller también se refirió al impacto del Mundial de Fútbol, celebrado en México, por las obras de infraestructura.

Recordó que el gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión total de 23 mil millones de pesos en obras de preparación para dicho evento.

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Guadalajara informó que se hicieron obras de reconstrucción de vialidad y del sistema de transporte eléctrico, así como remodelación de plazas por un total de 12 mil millones de pesos.

Por su parte, Monterrey invirtió 8 mil millones de pesos en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

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Lo anterior, señaló, representa un impacto de 0.12 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, dijo que se estima que en parte fue gasto redirigido y financiado vía deuda, por lo que el impacto será menor.

En tanto que el consumo de locales fue redirigido y muy posiblemente financiado mayormente vía crédito.

“El consumo mundialista fue consumo intertemporal, con el costo de crédito al consumo; esto implica que se tendrá que pagar el crédito y que el consumo no podrá mantener el impulso el resto del año”, enfatizó. Dicho componente representaría apenas de 0.02 puntos porcentuales en el PIB, destacó.

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