El Banco de México (Banxico) anticipó que mantendrá la tasa de interés en 6.5%, luego de un ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, ante los retos del entorno macroeconómico, incluidos los derivados del contexto internacional.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos del contexto internacional”, expuso en su acta difundida este jueves.

La minuta corresponde a la reunión del 24 de junio, cuando la Junta de Gobierno mantuvo su tasa de interés, hasta 6.5%, tras considerar que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico.

Banxico justificó mantener la tasa tras valorar “los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado”.

La mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó a partir de abril y atribuyó parte de este aumento a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda con la Copa Mundial de Futbol, aunque estimaron que será temporal.

La autoridad monetaria prevé que la actividad económica mexicana se recupere en el segundo trimestre de 2026 tras la contracción observada en el periodo anterior.

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Sin embargo, reconoció que persisten señales de debilidad en el consumo privado, la inversión y el mercado laboral, mientras que la demanda externa continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento.

La Junta también revisó a la baja su previsión de crecimiento económico para 2026, con estimación puntual de 1.1%, aunque algunos integrantes señalaron que el desempeño positivo del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en abril podría llevar a una expansión ligeramente superior.

En cuanto al entorno internacional, los miembros destacaron que las tensiones en Medio Oriente siguen siendo un riesgo relevante para la inflación global, aunque los avances en las negociaciones entre EU e Irán han contribuido a moderar los precios de los energéticos y las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro.

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Finalmente, reiteró que mantendrá una postura cautelosa y consideró apropiado conservar la tasa de referencia por un periodo prolongado, mientras evalúa la evolución de la inflación.

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