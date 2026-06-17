El próximo 21 de junio miles de familias mexicanas se reunirán para celebrar el Día del Padre, una de las fechas más importantes del calendario.

Aunque cada año se realizan festejos, regalos y convivencias, pocas personas conocen el verdadero origen de esta conmemoración y las razones por las que se realiza precisamente en junio.

Día del Padre en México. Foto: Creada con IA

La fecha se ha convertido en una tradición arraigada en México y otros países, donde se busca reconocer el papel de los padres dentro de la familia. Sin embargo, detrás de esta celebración existe una historia que comenzó hace más de un siglo y que sigue despertando interés entre quienes buscan conocer sus antecedentes.

Lee también: Canaco estima derrama en más de 5 mil 500 mdp en CDMX por Día del Padre; crece un 11.7% respecto al 2025

¿Por qué el Día del Padre se celebra en junio?

El origen del Día del Padre se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Louise Smart Dodd, una mujer que consideró necesario reconocer públicamente el esfuerzo de los padres, del mismo modo en que ya se homenajeaba a las madres.

Día del Padre. Foto: Cortesía Maja Sportswear

La inspiración surgió de la experiencia personal de Dodd, cuyo padre asumió solo la crianza de seis hijos después de que su esposa falleciera. Admirada por el sacrificio y compromiso que mostró durante años, propuso establecer una fecha especial para destacar la importancia de la figura paterna.

[Publicidad]

La primera celebración oficial tuvo lugar en 1910 en Spokane, Washington. Con el paso del tiempo, la conmemoración ganó popularidad hasta convertirse en una tradición nacional.

Lee también: "Los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz"; padre buscador envía carta a la Selección Mexicana

¿Cuándo se estableció oficialmente el Día del Padre?

Aunque las primeras celebraciones comenzaron en 1910, fue hasta 1972 cuando el entonces presidente estadounidense Richard Nixon decretó oficialmente el tercer domingo de junio como la fecha para conmemorar el Día del Padre.

[Publicidad]

Día del Padre. Foto: Magnific

Desde entonces, varios países adoptaron esta tradición y ajustaron la fecha de acuerdo con sus propias costumbres.

En algunas naciones incluso se relacionó con festividades religiosas vinculadas a San José, considerado un modelo de padre dentro de la tradición cristiana.

Lee también: Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán anticipa millonaria derrama económica por Día del Padre y Mundial; podría superar los 470 mdp

[Publicidad]

¿Cómo llegó el Día del Padre a México?

La historia del Día del Padre en México también cuenta con una figura fundamental. Se trata de Carmelita Tostado Gamboa, originaria de la Comarca Lagunera, quien impulsó el reconocimiento de los padres dentro de la sociedad mexicana.

Día del Padre 2026 en México. Foto: Creada con IA

Su iniciativa nació al cuestionar por qué existía una fecha dedicada a las madres mientras los padres no contaban con una celebración similar. Motivada por el ejemplo de su propio padre, Pedro Tostado Ontiveros, comenzó a promover la importancia de reconocer la labor paterna.

Con el paso de los años, propuestas como la suya contribuyeron a fortalecer una tradición que actualmente forma parte de la vida de millones de familias en todo el país.

[Publicidad]

Lee también: Día del Padre 2026: 10 regalos buenos, bonitos y baratos; sorprende a papá con estas ideas

¿El Día del Padre es un día de descanso obligatorio?

Una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si el Día del Padre se considera feriado oficial en México; por lo que la respuesta es no.

La Ley Federal del Trabajo no contempla esta fecha como un día de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales se desarrollan de manera normal para quienes tengan programada una jornada ese día.

[Publicidad]

No obstante, en algunos casos, las empresas pueden otorgar facilidades o permisos, aunque esto depende exclusivamente de cada centro de trabajo.

También te interesará:

¡No los tires a la basura! descubre cómo reutilizar tus garrafones de plástico

[Publicidad]

Registro obligatorio de líneas telefónicas Gobierno desmiente un padrón nacional y así puedes registrarte

¿Qué significado tiene cada color en los trapos de la cocina?; conoce la función de cada uno

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

akv