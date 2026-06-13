Mérida, Yucatán. - El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán anticipó que el Día del Padre y el Mundial de Futbol, que terminará hasta el 19 de julio, dejará una derrama económica superior a los 470 millones de pesos en Yucatán.

“El sector empresarial de Yucatán anticipó un mes de junio favorable para la actividad económica, impulsado por dos acontecimientos que tradicionalmente generan un aumento en el consumo: la celebración del Día del Padre y el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026”, señaló José Enrique Molina Casares, presidente del CCE de Yucatán.

El líder empresarial señaló que el festejo dedicado a los padres continúa ganando relevancia para el comercio local, ya que suele incentivar la compra de regalos, las reuniones familiares y la asistencia a establecimientos de alimentos y bebidas.

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Entre los artículos que registran una mayor demanda durante esta temporada destacan dispositivos electrónicos, ropa, accesorios y productos relacionados con el futbol, cuyo interés se ve fortalecido por el ambiente que genera la máxima competencia internacional de este deporte.

Además del movimiento comercial asociado al Día del Padre, Molina Casares aseguró que el Mundial de Futbol representa una oportunidad para empresas del entretenimiento, la gastronomía y los servicios.

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“Muchos establecimientos ofrecen promociones y paquetes especiales para atraer a aficionados que buscan seguir los encuentros deportivos en bares y restaurantes en compañía de familiares y amigos”, manifestó.

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JACL