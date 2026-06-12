Estados | 12-06-26 | 16:26 | Actualizada | 12-06-26 | 16:26 |

Progreso, Yucatán.- Un tremendo susto se llevó una familia al hallar un de aproximadamente un metro de largo en el patio de su vivienda, ubicada en el puerto de .

De inmediato, la familia solicitó auxilio a la del puerto, por lo que agentes se movilizaron hasta el predio.

Una vez ahí, procedieron a aplicar el protocolo para asegurar al réptil, lo que se logró con éxito. Posteriormente, el cocodrilo fue liberado en la ciénaga.

Posteriormente, el cocodrilo fue liberado en la ciénaga. Foto: Especial
Posteriormente, el cocodrilo fue liberado en la ciénaga. Foto: Especial

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Las autoridades señalaron que las recientes lluvias pudieron provocar que el reptil saliera de su hábitat natural hacia la zona urbana.

La Policía exhortó a la ciudadanía a no intentar capturarlos y reportar de inmediato cualquier avistamiento.

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