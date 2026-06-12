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Progreso, Yucatán.- Un tremendo susto se llevó una familia al hallar un cocodrilo de aproximadamente un metro de largo en el patio de su vivienda, ubicada en el puerto de Progreso.
De inmediato, la familia solicitó auxilio a la Policía del puerto, por lo que agentes se movilizaron hasta el predio.
Una vez ahí, procedieron a aplicar el protocolo para asegurar al réptil, lo que se logró con éxito. Posteriormente, el cocodrilo fue liberado en la ciénaga.
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Las autoridades señalaron que las recientes lluvias pudieron provocar que el reptil saliera de su hábitat natural hacia la zona urbana.
La Policía exhortó a la ciudadanía a no intentar capturarlos y reportar de inmediato cualquier avistamiento.
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