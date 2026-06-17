La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) estimó una derrama económica de 5 mil 506 millones de pesos en la Ciudad de México ante el Día del Padre.

En un comunicado, el organismo explicó que esto representa un crecimiento del 11.7% en comparación con las ventas del mismo periodo de 2025.

“Este dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante”, agregó.

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Además, dijo, el gasto promedio por cada padre se ubicará en los 3 mil 59 pesos; por lo que dicho monto se ocuparía en regalos y reuniones familiares.

Recordó que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la capital habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales celebrados durante esta jornada.

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La Canaco CDMX explicó que los comercios con mayor impacto positivo serían restaurantes, bares, centros de entretenimiento; tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero; artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular; así como en tiendas departamentales y la venta de vinos, licores.

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Finalmente, el presidente de la cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente, hizo un llamado a realizar sus compras en los comercios establecidos para obtener productos de calidad, la seguridad en las transacciones y contribuir de manera directa a la economía.

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mahc/LL