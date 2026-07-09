¿Dónde puede encontrar uno el legado de Carlos Jiménez Mabarak?, se pregunta Arantxa Merlín, organizadora del Proyecto Mabarak y sobrina nieta del compositor de música de cámara y de concierto, así como de varias películas mexicanas famosas. Para celebrar los 110 años del nacimiento de Jiménez Mabarak hoy, a las 18:00 horas, debutará la Orquesta Mabarak en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Un proyecto conformado por músicos que admiran el trabajo del compositor y que dirige Isaac Pérez Calzada. En el concierto también estarán los Concertistas de Bellas Artes, la soprano Zulyamir Lópezríos y el pianista Józef Olechowski.

El material seleccionado fue producto de un proceso de investigación porque las partituras de Jiménez Mabarak están o le pertenecieron a “bibliotecas que ya no existen, personas que fallecieron, aunque eran las que estaban encargadas de administrarlo, lugares que cambiaron de nombre, que cambiaron de administración y que cambiaron con el sexenio, una y otra y otra vez. Primero se trató de mapearlo, luego de ver qué está pasando. La investigación empezó a suceder gracias a la necesidad de querer montarlo escénicamente”.

Antes del concierto se llevará a cabo un conversatorio en el que, además de Arantxa Merlín, participan Pérez Calzada, Lópezríos y el director de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Rafael Tovar. “Uno de los temas del que vamos a hablar en nuestro conversatorio son las cinco piezas de flauta y piano que son parte de su investigación dodecafónica, dos de las cuales son tremenda y dramáticamente parecidas a otras dos piezas de la Balada de los quetzales”.

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La Orquesta Mabarak debutará hoy en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana FOTOS: ARANTXA MERLIN MABARAK

Tanto el Proyecto Mabarak como la Orquesta Mabarak son independientes y los dirige Arantxa Merlín. “Proyectos que dependen de recursos de inversionistas privados para poder solventar los salarios dignos de los músicos de la orquesta. Agradecemos todas las alianzas con instituciones privadas y públicas que nos han cobijado y abrazado en este estreno, alianzas que permiten que el proyecto se conserve como independiente, autosustentable”, precisa.

Además, en ese primer eslabón que fue el mapeo, acudió a la parte de su familia que es heredera legal de Jiménez Mabarak.

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Dos proyectos a mediano plazo que Merlín anuncia son la presentación de un catálogo total de su obra y montar la Balada de los quetzales con orquesta y ballet.

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