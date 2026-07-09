La creación acumulada de empleo formal en México alcanzó los 263 mil puestos entre enero y junio de 2026, después de la generación de 61 mil plazas registradas solo en el sexto mes del año, dio a conocer este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El avance retomó la racha positiva que se había roto luego de la pérdida de 30 mil empleos en mayo.

Así, el IMSS reportó un récord de 22.8 millones de puestos de trabajo afiliados al cerrar el mes pasado. Del total, 86.9% correspondió a empleos permanentes y 13.1% a eventuales.

Los puestos permanentes sumaron 19.8 millones y fue la mayor afiliación registrada en cualquier mes.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 15.8%; la industria extractiva, 3.9%, y servicios sociales y comunales, 3%.

Por entidad, destacaron Estado de México, Ciudad de México y Baja California, al reportar aumentos superiores a 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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El salario base de cotización promedio alcanzó en junio los 669 pesos diarios, el monto más alto para cualquier mes desde que lo registra el instituto. Con información de EFE

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