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Teoloyucan, Méx.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comenzó con la habilitación de un paso provisional como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno municipal, para mejorar la movilidad durante el desarrollo del proyecto de construcción del Tren México-Querétaro.
Ayer inició el movimiento de maquinaria y fue definido el trazo por donde circularán los vehículos, a un costado del puente superior vehicular de El Polvorín, el cual está inhabilitado desde hace poco más de un año debido a daños estructurales.
Vecinos del pueblo de Atzacoalco explicaron que la medida permitirá circular con mayor fluidez, toda vez que desde el cierre del puente vehicular, deben dar la vuelta hacia la calle Felipe Berriozabal, donde aún hay paso a nivel de las vías férreas.
“Ya nos habían dicho que abrirán camino por aquí mientras hacen los puentes para el paso ahora que esté listo el tren rápido a Querétaro. Dicen que van a reparar el puente de El Polvorín y mientras pasaremos por abajo, es buena opción”, dijo Clemente Flores, vecino de Atzacoalco.
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