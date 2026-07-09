Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, es el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, confirmando las versiones que apuntaban al hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como su sucesor.

En su Guía Antiterrorismo, actualizada con datos a junio de 2026, el centro identifica a Valencia González como “líder del CJNG” desde la muerte de El Mencho, en un operativo de las fuerzas mexicanas ocurrido en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco.

El 03 es una figura conocida para las autoridades estadounidenses, al liderar el Grupo Élite, brazo armado del CJNG y al que se le atribuye la masacre de siete policías en Guanajuato y el secuestro, en 2016, de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a quienes tuvo que liberar por las amenazas proferidas por éste.

Fuente: Elaboración propia

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En octubre de 2020 se fincó una acusación contra Valencia González en la Corte de Distrito de Columbia por narcotráfico y uso ilegal de arma de fuego.

Valencia González viene de un “linaje criminal”: su padre es Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, cofundador del extinto Cártel del Milenio, de cuya fragmentación se deriva el CJNG.

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Su madre es Rosalinda González Valencia, quien tras separarse de Valencia Cornelio, se convirtió en la pareja de El Mencho.

Con El Maradona, el Cártel del Milenio, surgido en Michoacán, extendió su área de influencia a Jalisco, Colima y Nayarit.

La familia de Rosalinda González, por su parte, lidera a Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG; su máximo líder es Abigael González Valencia, hermano de ella.

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Conocida como La Jefa, Rosalinda se convirtió en la operadora financiera de este clan criminal.

Valencia González, quien ya había sido mencionado por medios como The Wall Street Journal como el sucesor de El Mencho, no está solo en el liderazgo del CJNG, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

De acuerdo con la Guía Antiterrorismo, opera con el apoyo de Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, yerno de Oseguera Cervantes, y de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, importante lugarteniente del cártel.

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Otro importante lugarteniente del CJNG que llegó a ser mencionado como posible líder, Audias Flores Silva, fue capturado en abril por las fuerzas mexicanas.

Para el gobierno de Estados Unidos, Valencia González representa un problema adicional: el narcotraficante nació en Santa Ana, California, en 1984 y, por tanto, tiene la nacionalidad estadounidense, además de la mexicana.

Su caso fue utilizado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para cuestionar la ciudadanía por nacimiento. “No creo; por ejemplo, que El Pelón, aparente nuevo líder del sanguinario CJNG, sea ciudadano estadounidense simplemente porque nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”.

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La guía describe al CJNG como “uno de los cárteles más poderosos y violentos de México”, responsable de “cientos de miles de libras de fentanilo y otras drogas ilícitas que son traficadas a Estados Unidos y el mundo”.

Lo considera como el principal rival del Cártel de Sinaloa y, a decir del gobierno estadounidense, se ha visto beneficiado por la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos.

La guía estima que el CJNG tiene entre 15 mil y 20 mil miembros y es un actor dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

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“El CJNG cuenta con una estructura de mando jerárquica en la que los líderes regionales gestionan las operaciones cotidianas para el líder general del grupo, el ciudadano estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias El 03. El CJNG utiliza un modelo de franquicia —un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG— para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima”.

Afirma que “las actividades delictivas del CJNG generan miles de millones de dólares al año. El grupo trafica con drogas hacia Estados Unidos, Australia y Canadá, así como África, Asia, América Central y del Sur, y Europa. El control que ejerce sobre el puerto de Manzanillo, en Colima, le permite importar precursores químicos para producir fentanilo”.

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