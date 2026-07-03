Morelia, Michoacán.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue de alrededor de 10 mil elementos en la entidad, apoyados con helicópteros, aeronaves, drones y equipo tecnológico para la localización de minas terrestres improvisadas utilizadas por grupos del crimen organizado.

Al responder sobre los objetivos del operativo en el estado, el mando militar detalló que participan elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de tres helicópteros de la Fuerza Aérea, una aeronave de carga y tecnología especializada para detectar explosivos, en coordinación con los mandos territoriales de estados vecinos.

Trevilla Trejo explicó que el propósito del despliegue es generar las condiciones de seguridad para que la población pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad, además de brindar protección a las obras y acciones contempladas dentro del Plan Michoacán, en coordinación con las dependencias federales y estatales que participan en la estrategia.

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Ejército destruye artefactos explosivos en Michoacán. Foto: Especial

EL UNIVERSAL publicó este viernes el caso de un productor de limón que perdió un pie tras la explosión de una presunta narcomina, la cual lanzó la camioneta en la que viajaba varios metros, hecho que volvió a poner en el centro del debate el uso de explosivos por parte de grupos criminales en la entidad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, si bien los homicidios y otros delitos han mostrado una tendencia a la baja en Michoacán, la instrucción que ha dado al Gabinete de Seguridad es concentrar los esfuerzos en combatir la extorsión.

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“La instrucción que tiene el gabinete, en coordinación con el gobierno del estado, es erradicar la extorsión en Michoacán”, afirmó la mandataria, al señalar que este delito sigue afectando a distintas regiones y municipios de la entidad, pese a las detenciones realizadas por autoridades federales y estatales.

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Sheinbaum sostuvo que el objetivo de la estrategia es consolidar la paz y la justicia en Michoacán, atendiendo una de las principales demandas de la población, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operaciones para desactivar minas improvisadas y contener la violencia generada por la delincuencia organizada.

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Sedena detecta 625 narcominas en Michoacán desde noviembre 2025

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, de noviembre del año pasado a la fecha, las Fuerzas Armadas han localizado 625 artefactos explosivos improvisados, entre ellos narcominas y explosivos lanzados mediante drones, como parte de la estrategia para contener la violencia en distintas regiones de Michoacán.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta, el mando militar explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con personal especializado en la detección y neutralización de explosivos, el cual ha sido capacitado y equipado con tecnología y equipo de protección para realizar estas tareas.

Precisó que actualmente se desarrolla una operación de desminado en las rutas que conectan las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, así como en la región de Apatzingán, donde elementos del grupo especializado trabajan para retirar los artefactos explosivos y reducir el riesgo para la población.

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Elementos federales localizan y desactivan minas en Michoacán. Foto: Archivo

Trevilla Trejo agregó que la industria militar desarrolla un proyecto para fabricar vehículos antiminas, además de que se analiza la adquisición de drones con capacidad para detectar este tipo de explosivos y fortalecer las operaciones en campo.

Al ser cuestionado sobre las causas de la colocación de narcominas, el secretario señaló que esta práctica obedece a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

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“Esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiere ingresar al área de Tepalcatepec, Coalcomán y ya también está más cerca de Apatzingán. Los grupos locales protegen esas áreas y ese es el motivo por el cual están colocando las minas”, explicó.

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