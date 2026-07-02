León, Gto.- El Consejo Estatal de Seguridad incluyó en su agenda la probable filtración del crimen organizado en las ligas de futbol y beisbol amateur, tras las masacres registradas en 2026 en campos deportivos de Celaya, Irapuato y Salamanca, entre ellas la ocurrida en la comunidad Loma de Flores, en donde asesinaron a once jóvenes y lesionaron a doce personas.

Los alcaldes de diversos municipios han sido alertados sobre los espacios en los que deben tener más cuidado, así como de las medidas administrativas y de seguridad a desplegar para evitar la venta de alcohol en ese lugar y el consumo de drogas, informó la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo.

“Ya se han tenido incidentes en este tipo de lugares, no se puede permitir la venta de alcohol, mucho menos que haya consumo de drogas”, dijo.

El 18 de febrero pasado, integrantes de la delincuencia organizada irrumpieron en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores de Salamanca, y detonaron armas largas en contra de espectadores, jugadores y personal de Seguridad privada.

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La mandataria explicó que desde el Consejo Estatal de Seguridad se ha estado platicando con los alcaldes y se han visibilizado cuales son los lugares donde hay que poner mayor atención en algunas regiones y municipios del estado.

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Hizo un llamado para que sigan siendo espacios de convivencia social en donde las familias puedan estar tranquilas, “y que se investigue cualquier vínculo que pueda haber entre los organizadores de estas ligas con la delincuencia”.

García Muñoz Ledo dijo que es innegable que en Guanajuato hay muchas ligas en las que se lleva a cabo futbol los fines de semana, beisbol y otros deportes, y ahí la importancia de que las autoridades municipales, sobre todo en el ámbito municipal, aunque nosotros también estamos participando, tengan operativos permanentes.

Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que es innegable que en Guanajuato hay muchas ligas deportivas, por lo que se deben realizar operativos permanentes. Foto: Especial

En ese contexto, destacó la importancia de que se tenga acercamiento con los promotores deportivos, con los organizadores de los torneos, de que las autoridades municipales estén presentes antes, durante y después de los encuentros deportivos para que vean quiénes acuden a los eventos.

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Por otra parte, la panista pronosticó que el siguiente domingo, la Selección Nacional vencerá a la escuadra de Inglaterra con el marcador de 1-0.

Celebran condena centenaria

En otro tema, la gobernadora se congratuló con la sentencia de 113 años 4 meses y 15 días de prisión que el tribunal de enjuiciamiento decretó en contra de Christian Augusto Jafet, quien fue encontrado culpable de la desaparición forzada, violación y asesinato del niño Mateo, de 12 años de edad, en la ciudad de León.

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Dijo que esa condena es un mensaje claro de que en Guanajuato no hay impunidad.

“La verdad es que hoy celebramos que haya justicia, que haya justicia para la familia, que haya una sentencia que también representa un avance histórico y un mensaje claro, sobre todo que en Guanajuato no va a haber impunidad y mucho menos cuando se trate de una agresión a un menor como se dio en el caso de Mateo”, acotó.

dmrr/cr