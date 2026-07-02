Culiacán. - La capital del estado inició el séptimo mes del año con cuatro nuevos asesinatos a balazos, una de las víctimas fue privada de la vida mientras cenaba en una taquería del sector Barrancos, en la parte sur-poniente. Uno de los empleados resultó con una herida por esquirlas.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la avenida Los Empaques, del sector Barrancos, se registró un ataque a balazos contra un cliente de nombre Jorge “N”, de 44 años, el cual quedó muerto en el negocio, en tanto que un mesero fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja por una lesión en una pierna.

Foto: Especial

Jesús “N”, de 23 años, fue asesinado de varios disparos en un departamento de un segundo piso, ubicado por la calle Plan de Iguala, en la colonia Emiliano Zapata. Sus agresores luego de cometer el crimen huyeron del lugar sin ser localizados.

Frente a una escuela secundaria del fraccionamiento Villa Bonita fue localizado el cuerpo de una persona joven envuelto en plásticos, el cual presentaba impactos de bala, sin que se conozca aún su identidad.

A la orilla de la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, fue encontrado un joven asesinado de varios impactos de bala. Sus familiares lo identificaron como Raúl Francisco “N”, de 18 años, vecino de esa zona.