Monterrey, Nuevo León. - Un violento robo al interior de una vivienda dejó como víctima a una mujer de la tercera edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que varios hombres ingresaran a su domicilio, la sometieran y se apoderaran de una fuerte suma de dinero.

El atraco se registró en la colonia Praderas de Agua Fría.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer, de 72 años, se encontraba sola cuando fue sorprendida por tres sujetos que irrumpieron en la propiedad.

Los agresores la inmovilizaron y la mantuvieron bajo amenazas mientras revisaban la vivienda hasta localizar cerca de 400 mil pesos en efectivo.

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Con el dinero en su poder, los hombres huyeron antes de que las autoridades fueran alertadas.

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Tras ser liberada, la adulta mayor pidió ayuda y fue atendida por paramédicos debido a las lesiones y la crisis nerviosa que presentó a raíz de la agresión, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía de Apodaca y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y recabar indicios que permitan establecer la identidad y el paradero de los responsables del asalto.

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