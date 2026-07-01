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Cuernavaca, Mor. - Tres hombres y una mujer levantaron la huelga de hambre que mantenían desde al martes, para exigir la reversión del aumento a la tarifa del transporte público en Morelos, luego de que sus representantes alcanzaron acuerdos con la gobernadora Margarita González Saravia.
La mandataria morelense y los representantes de la Coordinadora Social Morelense (Cosomor), acordaron integrar una cooperativa que coordinará una ruta destinada a facilitar el traslado de personas adultas mayores y personas con discapacidad a servicios médicos, ampliando las opciones de atención para sectores prioritarios.
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También establecieron el compromiso de implementar una campaña informativa en medios de comunicación para difundir el nuevo tabulador de tarifas, con el propósito de que las y los usuarios conozcan los costos autorizados.
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García Chávez, señaló que estos acuerdos reflejan la voluntad del Gobierno estatal de construir soluciones que permitan avanzar hacia un sistema de movilidad más digno, moderno e incluyente.
Finalmente, representantes de la Cosomor reconocieron la apertura de la mandataria estatal y su equipo de trabajo, al tiempo que plantearon que los recorridos de la nueva ruta conecten de manera directa los municipios de Temixco y Jiutepec con los hospitales ubicados en Emiliano Zapata, propuesta que será analizada por las áreas correspondientes.
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dmrr/cr
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