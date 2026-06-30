Cuernavaca, Mor. - Integrantes del Frente contra el Alza al Pasaje iniciaron una huelga de hambre y un “plantón” frente al palacio de Gobierno, para manifestar su rechazo al aumento de la tarifa mínima del transporte público y exigir el retiro del decreto gubernamental. La nueva tarifa tendrá vigencia en las primeras horas de este miércoles.

El regidor de Morena y líder del movimiento social, Gabriel Rivas Ríos, señaló que el movimiento permanece a la espera de una definición por parte de la gobernadora Margarita González Saravia sobre posibles ajustes al decreto.

Desde su perspectiva, todavía existe margen para modificar el porcentaje del aumento antes de su aplicación y planteó como alternativa que el ajuste no sea del 30 por ciento, sino del 15 por ciento, con el argumento de disminuir el impacto económico para las personas usuarias del transporte público.

Los manifestantes en su mayoría personas de la tercera edad mantienen un plantón desde hace tres días y han insistido en que cualquier ajuste tarifario esté acompañado de compromisos concretos para mejorar el servicio y avanzar en la modernización de las unidades.

Huelga de hambre en rechazo al aumento del pasaje del transporte público. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

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Por su parte, el presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes confirmó que el ajuste a la tarifa del transporte público también traerá modificaciones en la cuenta que entregan los operadores, aunque todavía no existe una definición sobre el porcentaje del incremento interno.

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Explicó que será después del 1 de julio cuando cada concesionario o patrón acuerde con sus trabajadores las nuevas condiciones de operación conforme al esquema tarifario que entre en vigor.

El dirigente rechazó que el beneficio para los operadores implique automáticamente un aumento del 30 por ciento, como se ha señalado en algunos sectores, y sostuvo que primero deberá observarse el comportamiento del nuevo cobro para determinar posibles ajustes.

Rivera Jaimes detalló que gran parte de las rutas opera con sistemas de conteo y cada empresa mantiene condiciones distintas de ingresos, por lo que descartó una aplicación uniforme para todos los trabajadores del sector.

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