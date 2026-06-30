Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró mantener labores ininterrumpidas para controlar lo que llamó "el incidente" registrado en el pozo petrolero Krem-1, ubicado en el sur se Veracruz.

Tras una manifestación de pobladores que exigieron llevar a cabo la reparación de daños por la explosión e incendio ocurrido hace cuatro meses y que sigue activo, Pemex afirmó que personal técnico especializado propio y de empresas de servicios mantienen labores.

En un comunicado de prensa, señaló que desde las etapas iniciales se tomaron las medidas necesarias para monitorear las emisiones, la temperatura y el ruido en la zona de influencia.

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Además, que se instalaron equipos de monitoreo necesarios para garantizar la seguridad y protección, tanto del personal técnico como de las comunidades aledañas.

Pemex dijo que las acciones de seguimiento implementadas, la calidad del aire se monitorea de manera permanente mediante instrumentos especializados instalados en dos laboratorios móviles acreditados.

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Protestas por incendio en el pozo que ya cumple cuatro meses. Foto: Especial

Y aseguró que, con base en los resultados obtenidos durante el monitoreo, las concentraciones de emisiones contaminantes se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos por la normatividad vigente.

Y la temperatura y el nivel de ruido derivados de la combustión de hidrocarburos también se monitorean continuamente en las inmediaciones del pozo.

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En Se sentido precisó que la temperatura disminuye a niveles normales después de 200 metros de distancia al pozo, mientras que el ruido se reduce por debajo del límite máximo permisible a partir de los 300 metros, estando la comunidad más cercana a cuatro kilómetros de distancia.

Habitantes del ejido Constitución Mexicana del municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, se manifestaron para exigir a Pemex llevar a cabo la reparación de daños por la explosión e incendio del pozo petrolero Krem-1.

Frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Coatzacoalcos, los inconformes denunciaron daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes cercanos de dicho pozo exploratorio, el cual explotó a principios de marzo.

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Y es que, si bien el incendio fue controlado, el fuego sigue sin ser extinguido, por lo que lleva cuatro meses emitiendo gases ante la promesa de Pemex de sofocarlo en su totalidad.

dmrr/cr