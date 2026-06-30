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Diputados locales de Veracruz incorporaron en la legislación local el delito de acecho como una forma de combatir la violencia contra las mujeres.
El pleno del Congreso impulsó dicha reforma para establecer el delito de acecho como contrario a la libertad, además para definir un tipo penal con elementos objetivos y verificables.
Con 42 votos a favor se actualizó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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El dictamen precisa que el acecho se presenta cuando una persona vigila, persigue, busca acercarse o intenta establecer contacto con otra en contra de su voluntad y de forma reiterada, generando temor o afectando su libertad y seguridad; conducta que puede anteceder a delitos más graves y compromete la integridad de las personas, así como los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
Se aplicarán penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el tipo básico.
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Dichas penas guardan proporción con la gravedad de la conducta y con las previstas para los delitos de coacción y amenazas.
El Grupo Legislativo de Morena, afirmó que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una problemática persistente que exige respuestas firmes, oportunas y eficaces por parte del Estado.
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Por lo que consideró que tipificar el delito de acecho es “reconocer su existencia, visibilizar el daño que provoca y brindar a las víctimas herramientas efectivas para acceder a la justicia”.
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dmrr/cr
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