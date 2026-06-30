Estados | 30-06-26 | 19:13 | Actualizada | 30-06-26 | 19:13 |

Diputados locales de Veracruz incorporaron en la legislación local el delito de acecho como una forma de combatir la .

El pleno del Congreso impulsó dicha reforma para establecer el delito de acecho como contrario a la libertad, además para definir un tipo penal con elementos objetivos y verificables.

Con se actualizó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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El dictamen precisa que el acecho se presenta cuando una persona vigila, persigue, busca acercarse o intenta establecer contacto con otra en contra de su voluntad y de forma reiterada, generando temor o afectando su libertad y seguridad; conducta que puede anteceder a delitos más graves y compromete la integridad de las personas, así como los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y no discriminación.

Se aplicarán penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el tipo básico.

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Dichas penas guardan proporción con la gravedad de la conducta y con las previstas para los y amenazas.

El Grupo Legislativo de Morena, afirmó que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una problemática persistente que exige respuestas firmes, oportunas y eficaces por parte del Estado.

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Por lo que consideró que tipificar el delito de acecho es “reconocer su existencia, visibilizar el daño que provoca y brindar a las víctimas herramientas efectivas para acceder a la justicia”.

dmrr/cr

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