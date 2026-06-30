Chihuahua, Chihuahua.- El valor y compromiso de los integrantes de la Guardia Nacional (GN), fueron reconocidos por la gobernadora Maru Campos Galván (PAN), en su Séptimo Aniversario de su creación.

“Hoy, más que una institución, celebramos a las personas que la conforman (GN), que dejaron casa, a padres, a madres, a esposas, a esposos, a hijos, para asumir este mandato como mucho más que un empleo, como una convicción trascendental”, afirmó en la ceremonia realizada en las instalaciones de esta institución.

Dijo que quienes han asumido su labor con esta convicción son los que cada día eligen el camino de la legalidad, una elección que no se hace solo al momento de su juramento, sino que se renueva día tras día, en cada turno y con cada decisión.

Lee también Clausuran tomas clandestinas de agua en Chihuahua; robaban cerca 700 mil litros de líquido al día

“Se renueva cuando se porta el uniforme, no como un símbolo de poder, sino como un símbolo de servicio”, aseveró.

Y especificó que “es gracias a ustedes que hoy, trabajando en coordinación con todas las fuerzas del orden del Estado, podemos hablar de resultados que se traducen en vidas protegidas y familias que duermen con más tranquilidad”.

[Publicidad]

Dijo que esta se ha visto reflejado en una menor incidencia delictiva, toda vez que la entidad cerró junio con casi 21 por ciento menos en homicidios dolosos, la menor cifra registrada de los últimos ocho años.

“Estos resultados significan paz y seguridad para los chihuahuenses. Por ello, este es un día de reconocimiento y por supuesto, de gratitud. Y más allá de cualquier diferencia o circunstancia política, este es un día para reiterar una responsabilidad que nunca admite divisiones”, precisó Campos Galván.

Asimismo, en el evento, se rindieron honores a la bandera y se reconoció el valor de quienes conforman esta agrupación fundada en 2019, para garantizar una seguridad digna para los mexicanos, apoyar a las autoridades de los tres niveles y ayudar a preservar la paz, proteger el patrimonio de los mexicanos y el respeto a sus derechos.

[Publicidad]

Lee también Fiscalía de Chihuahua identifica 251 cuerpos del Crematorio Plenitud; faltan 135 por reconocer

Como parte de la ceremonia se dieron a conocer las acciones más trascendentes de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua durante estos años, en los que en colaboración con estado y municipios, ha trabajado para asegurar la integridad de las y los chihuahuenses.

Asistieron al evento Israel Caro, coordinador estatal y comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua; Santiago De la Peña, secretario General de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad y Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

[Publicidad]

También asistieron Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua; Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar; Luz María Aguilar, directora del Hospital Regional Militar y Carlos Sánchez Cobos, comandante del Batallón 23 de Infantería.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv