Chihuahua.- En un operativo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, detectó una serie de tomas clandestinas de agua que robaban alrededor de 700 mil litros del líquido al día.

La JMAS de Chihuahua, informó este sábado que se realizó un operativo en la zona de El Fresno, donde detectó y clausuró varias tomas clandestinas conectadas ilegalmente a una conducción de 20 pulgadas.

Alan Falomir, director ejecutivo de la JMAS, dio a conocer que derivado de estas conexiones irregulares, se estimó un robo de aproximadamente 700 mil litros de agua al día, volumen equivalente a llenar cerca más de mil 100 tinacos diariamente.

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Autoridades detectaron que el líquido sustraído era utilizado para llenar de manera clandestina un espejo de agua destinado al ganado. Foto: Especial.

Además, se detectó que el líquido sustraído era utilizado para llenar de manera clandestina un espejo de agua destinado al ganado.

La JMAS reitera que el robo de agua representa un delito que afecta directamente el suministro para las familias, además de provocar pérdidas importantes en la red de distribución y comprometer la operación del sistema hidráulico.

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Cabe señalar que, debido a la intensa ola de calor que se ha registrado en la ciudad, el consumo de agua se ha incrementado considerablemente, por lo cual se han realizado operativos de este tipo para detectar irregularidades en tomas.

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Hasta el momento la JMAS de Chihuahua no ha informado sobre personas detenidas por esta acción.

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