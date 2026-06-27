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Culiacán. - Envueltos en cobijas y amarrados con mallas de pescar fueron localizados, por activistas de búsqueda, los cuerpos en proceso de descomposición de tres personas flotando en el mar en la zona del Castillo, en el municipio de Navolato.
Las activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras” notificaron del avistamiento en dicha zona pesquera a la Fiscalía General del Estado por lo que la zona fue asegurada y por la noche del viernes pasado se logró rescatarlos y enviarlos al Servicio Médico Forense.
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De acuerdo a la información, las activistas de búsqueda, durante sus exploraciones por la zona pesquera del Castillo, en el municipio de Navolato, lograron observar que objetos extraños flotaban en el mar, por lo acudieron a verificar.
Las autoridades judiciales dispusieron enviarlos a la morgue para iniciar los estudios forenses que les permita poder identificarlos.
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