Culiacán. - Se investigan las muertes de otros dos internos de los centros penitenciarios del Castillo, en Mazatlán, y Goros Dos de Ahome, con los que suman tres el número de personas que se encuentran privados de la libertad que fallecen por diversas causas en un lapso de 48 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que el primer caso se registró solo hace dos días, en donde un interno del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, presuntamente se desvaneció en uno de los módulos, por lo que sus compañeros le brindaron ayuda y lo trasladaron al área médica.

El interno, el cual se presume fue víctima de un ataque al corazón, al llegar a los servicios médicos no presentaba signos vitales.

Se informó que la familia del interno, cuya identidad se mantiene en reserva, ya fue notificada sobre el fallecimiento para que realicen los trámites necesarios para que le entreguen el cuerpo, una vez que la autoridad judicial concluya las investigaciones y con los exámenes.

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En este mismo reclusorio, otro interno, cuya identidad se mantiene en reserva, fue encontrado muerto en uno de los módulos. Por las características que presentaba su cuerpo se presume que pudo tratarse de un suicidio, sin embargo, se espera que la Fiscalía General del Estado investigue las causas de su fallecimiento.

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Los datos aportados establecen que fue al pase de lista cuando se detectó su ausencia, por lo que se inició una búsqueda exhaustiva en varias zonas del penal del Castillo hasta que fue encontrado muerto en uno de los módulos.

Mercedes “N”, interno del centro de reclusión de Goros Dos, en el municipio de Ahome, que era trasladado bajo custodia a un hospital para una atención médica, falleció en su traslado cerca del boulevard Centenario de la ciudad de los Mochis.

Los custodios que lo trasladaban al observar que este se alteraba solicitaron de inmediato el auxilio de los servicios médicos y pararon la patrulla en lo que lo transportaban, sin embargo, este falleció, por lo que se dio aviso a la autoridad judicial.

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