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Un ferri con al menos 119 personas a bordo volcó el martes en el lago Kariba, en Zimbabue, donde se avistaron varios cuerpos flotando en medio de las labores de rescate, según la policía y testigos.
El barco "Mbuya Nehanda", que cubría la ruta entre la ciudad norteña de Kariba y varias islas y campamentos de pesca, aparentemente se dio vuelta en medio de un fuerte oleaje, reportaron medios locales.
El lago Kariba se encuentra en la frontera de Zimbabue con Zambia, más de 300 kilómetros al noreste de la capital, Harare. Es el estanque artificial más grande del mundo por volumen.
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La policía indicó en la red social X que el barco transportaba a más de 100 pasajeros y cinco tripulantes, y que se proporcionará información más detallada sobre la situación a su debido tiempo.
Un testigo que participa en las operaciones de rescate indicó a la AFP que la embarcación zarpó como de costumbre a pesar del mal tiempo.
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"Una ola golpeó el barco, afectó al motor y provocó que se detuviera", señaló Maxton Kanhema.
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"Cuando estábamos en el agua, vimos una señal de socorro y los barcos que estaban cerca respondieron", relató.
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Según Kanhema, el Parque Nacional Matusadona puso a disposición un helicóptero para apoyar las tareas de rescate, junto con embarcaciones de mayor tamaño y buzos de la zona y del ejército.
"La gente estaba en pánico (...), había cuerpos en el agua y era una escena muy triste. A quienes se pudo rescatar, se los rescató", afirmó.
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No obstante, añadió que las malas condiciones meteorológicas retrasaron la respuesta de los equipos de emergencia.
"Llegar hasta la embarcación llevó tiempo y, lamentablemente, hubo víctimas mortales", dijo.
Kanhema declaró que "cerca de 60" personas habrían sido rescatadas, y que los cuerpos de las víctimas iban a ser trasladados a Kariba para su identificación.
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El balance del naufragio de un ferri ocurrido el martes en el lago Kariba, en Zimbabue, asciende ya a 44 muertos, anunció el miércoles la policía de este país del sur de África.
El accidente se produjo cuando el ferry, que transportaba al menos a 119 personas, volcó en este lago que separa Zimbabue de Zambia, lo que obligó a los supervivientes a refugiarse en el casco del barco, según videos obtenidos por la AFP.
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Rescatistas evacúan a decenas de un ferry en llamas en Indonesia
Equipos de socorristas rescataron a 172 personas y recuperaron el cuerpo de una pasajera de un ferry que se incendió el miércoles en medio de aguas agitadas cerca de la isla turística de Bali, Indonesia, informaron las autoridades.
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El fuego comenzó alrededor de las 4:15 de la madrugada, cuando el transbordador Putri Yasmin se dirigía desde el puerto de Padang Bai, en Bali, al puerto de Lembar, en la isla vecina de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, según la oficina de búsqueda y rescate de Mataram, la capital de la región.
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La agencia recibió un aviso de emergencia casi media hora después y movilizó de inmediato a personal y embarcaciones de rescate.
“Nuestra máxima prioridad es la seguridad de todos los pasajeros y miembros de la tripulación”, indicó Muhammad Hariyadi, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Mataram.
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Los reportes iniciales señalaban que en el ferry iban 131 personas, incluidos 17 tripulantes, según el manifiesto del barco, cuando se desató el incendio en el estrecho de Lombok. Pero horas después del incidente, las autoridades indicaron que a bordo había más personas de las que figuraban en la lista. En Indonesia es habitual que el número de pasajeros en un barco o ferry difiera del manifiesto. En la embarcación había además 44 vehículos y 53 motocicletas.
La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, o Basarnas, dijo que los rescatistas evacuaron a 172 personas del barco quemado, entre los que había dos turistas australianos, y recuperaron el cadáver de una joven indonesia de 19 años.
Syamsurizal, jefe de la Autoridad Portuaria de Lembar, indicó que al menos dos pasajeros heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.
ss
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