Nueva York.- La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se prepara para cesar operaciones y liquidar su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares (mdd), según reportó The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario financiero, la compañía se está quedando sin efectivo y no ha logrado recabar el apoyo unánime necesario entre sus tenedores de bonos y la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la inyección de capital que la habría mantenido a flote.

Spirit había mantenido conversaciones directas con el gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90% en la empresa.

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Sin embargo, el WSJ detalla que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Además, el medio indica que los tenedores de bonos de la aerolínea no estaban de acuerdo con los términos del trato.

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.

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