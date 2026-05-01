Caracas.— Con un arco decorado con globos blancos, rojos y azules fueron recibidos ayer los pasajeros procedentes de Miami en la terminal del aeropuerto internacional de Venezuela, luego de reanudarse los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y el país sudamericano tras una suspensión de siete años por razones de seguridad.

American Airlines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en reactivar esa operación, casi dos meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Wa- shington que siguió a la operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro a inicios de enero.

El avión procedente de Miami llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a las 13:24, hora local. La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, justo el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano. Por la tarde, el primer vuelo comercial procedente de Caracas aterrizó en Miami.

En el vuelo a Caracas viajó una delegación estadounidense que anunciará progresos en acuerdos energéticos con Venezuela, según informó el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, quien se reunirá con funcionarios venezolanos y ejecutivos de los sectores de energía y minas como parte de los esfuerzos para facilitar que empresas de EU operen en el país sudamericano.

Aumentan ingreso mínimo

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento salarial de 26% para aplicar al llamado “ingreso mínimo integral” que lo eleva de 190 dólares a 240 dólares mensuales, el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro. El llamado “ingreso mínimo” consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del sueldo mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar. La mandataria también anunció un aumento de las pensiones a 70 dólares mensuales.