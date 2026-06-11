¡Llegó el gran día! Este jueves 11 de junio, México volverá a estar en los ojos del mundo con la inauguración del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido que dará inicio a la máxima fiesta del futbol.

Miles de aficionados se darán cita en el Estadio Ciudad de México y en distintos puntos de la Ciudad de México para vivir una jornada histórica. Sin embargo, además de la emoción por el debut mundialista, existe una duda que preocupa a muchos asistentes: ¿lloverá durante el encuentro?

Entre partidos y celebraciones, a pocos kilómetros del Estadio te esperan algunos de los espacios culturales, históricos y naturales del sur de la CDMX. Foto: @estadiobanorte

Tras varios días de precipitaciones intensas en distintas zonas del país, las autoridades ya dieron a conocer el pronóstico del clima para que los aficionados puedan tomar precauciones y disfrutar del evento sin contratiempos.

Intensa lluvia, acompañada de ráfagas de aire en el centro de la Ciudad de México. Foto: Valente Rosas

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¿Lloverá durante el partido inaugural del Mundial 2026?

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el clima en la Ciudad de México cambiará conforme avance el día. Mientras que durante las horas previas al encuentro entre México y Sudáfrica se espera un cielo medio nublado, el pronóstico contempla lluvias ligeras durante el partido y precipitaciones de mayor intensidad una vez concluido el encuentro.

Las autoridades capitalinas, en coordinación con la Secretaría de Salud, alertaron que las condiciones meteorológicas podrían complicarse durante la tarde, cuando se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora y lluvias fuertes en distintas zonas de la capital.

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¿Lloverá durante el partido inaugural del Mundial 2026? Esto se sabe. Foto: Secretaría de Salud

Según el reporte oficial, entre las 9:00 y las 13:00 horas la temperatura oscilará entre los 22 y 24 grados centígrados, acompañada de cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 35 km/h. Para la hora del silbatazo inicial, programado a las 13:00 horas, se esperan temperaturas de entre 24 y 26 grados, además de lluvias ligeras y vientos cercanos a los 40 km/h.

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¿A qué hora se esperan las lluvias más fuertes en CDMX?

El panorama más complicado llegaría después del partido. Entre las 15:00 y las 17:00 horas se pronostican lluvias fuertes, un descenso en la temperatura y rachas de viento de hasta 45 km/h, justo cuando miles de personas abandonarán el Estadio Ciudad de México para dirigirse a estaciones de transporte público, estacionamientos y vialidades cercanas.

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¿A qué hora se esperan las lluvias más fuertes HOY, 11 de junio en CDMX? Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Recomendaciones para asistir al partido inaugural del Mundial 2026

Ante la posibilidad de lluvia y fuertes vientos, la SGIRPC y autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para quienes acudirán al evento:

Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia al ingresar al estadio.

Definir previamente puntos de encuentro con familiares o acompañantes.

Portar una identificación en todo momento.

Mantenerse hidratado durante la jornada.

Utilizar protector solar antes del ingreso al recinto.

Llevar impermeable para protegerse de posibles precipitaciones.

Evitar correr en pasillos, escaleras y rampas.

No cruzar calles inundadas ni zonas con corrientes de agua.

Resguardar objetos personales para evitar pérdidas.

Seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil

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