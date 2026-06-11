Ante el amago de movilizaciones hacia el Estadio de la Ciudad de México de colectivos y madres buscadoras, así como de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el “Mundial va y se desarrollará con normalidad”.

“Queremos ser muy claros: el Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionadas con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la funcionaria indicó que las manifestaciones se realizarán de forma pacífica, sin embargo, mencionó que en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y con autoridades del gobierno federal, garantizarán la normalidad de las actividades, las cuales comenzarán a las 11 horas.

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“México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país. Y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos”, dijo Rosa Icela Rodríguez frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, la secretaria señaló que ayer se desarrollaron dos movilizaciones relevantes: La primera integrada por aproximadamente 2 mil personas que partió del casco de Santo Tomás hacia el cine Cosmos, en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Detalló que dicha protesta se llevó a cabo de manera ordenada y concluyó sin incidentes.

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La segunda movilización se efectuó por la noche, conformada por varios cientos de personas, entre ellas, madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. Explicó que la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brindando atención y acompañamiento a las familias participantes.

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“Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar, nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas”, dijo la funcionaria.

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Rosa Icela Rodríguez agregó que cuenta con información que indica la presencia, no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, agregó.

em/apr