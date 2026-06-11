A unas horas de que arranque el Mundial de Futbol 2026 en México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentará llegar al Estadio Ciudad de México en una nueva jornada de movilizaciones que suman más de 10 días.

La decisión vienen luego de que en su Asamblea Nacional Representativa (ANR) se acordó mantener la huelga nacional y el plantón en la capital del país al considerar que el gobierno federal sigue sin atender sus demandas centrales: una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

A continuación sigue aquí el la movilización de maestros este 11 de junio:

Nación 09:12 AM Avanzan maestros sobre Calzada Taxqueña Maestras y maestros de la CNTE avanzan sobre Calzada Taxqueña con el objetivo de llegar al Estadio de la Ciudad de México a unas horas del inicio del Mundial. Animalistas también muestran su respaldo a la CNTE, quienes siguen avanzando su caminata.

Maestras y maestros de la CNTE avanzan sobre Calzada Taxqueña con el objetivo de llegar al Estadio de la Ciudad de México a unas horas del inicio del Mundial (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 09:05 AM Cierre de la CNTE afecta a transeúntes en calzada Taxqueña Transeúntes buscan opciones para moverse en la ciudad ante el cierre de la CNTE en la calzada Taxqueña, donde se reunieron para intentar llegar al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial 2026.

Cierre de la CNTE afecta a transeúntes en calzada Taxqueña previo al inicio del Mundial 2026 (11/06/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Nación 08:59 AM ISSSTE dice que CNTE no presentó una contrapropuesta en mesas de negociación Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), acusó durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum, que los maestros de la CNTE no presentaron ninguna contrapropuesta a los planteamientos del Gobierno Federal durante las mesas de negociación.



Nación 08:49 AM Siguen llegando contingentes de maestros a Tasqueña En otro punto de la capital, más contingentes de maestros comienzan a arribar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, misma que ya se encuentra resguardada por elementos de la SSC.



Nación 08:46 AM Manifestación pacífica, dice la CNTE sobre su manifestación rumbo al Estadio CDMX La CNTE que intenta llegar al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial recalca que su manifestación es pacífica y no es contra los aficionados que quieren llegar a ver la inauguración del evento deportivo.

Nación 08:43 AM CNTE bloquea avance de vehículos en Calzada Taxqueña Maestros de la CNTE bloquean el avance de vehículos en Calzada Taxqueña, afuera del paradero de autobuses del sur. En las calles aledañas solo dejan un carril abierto para los automovilistas.

Nación 08:33 AM Maestros de la CNTE llegan a Tasqueña y avanzan rumbo al Estadio CDMX Maestros de la CNTE logran llegar a las inmediaciones de Tasqueña para intentar avanzar al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial. Anunciaron que iniciará la movilización hacia el Estadio Ciudad de México en punto de las 10:00 horas.

Maestros cierran Avenida Tasqueña previo a la inauguración del Mundial 2026. (11/06/2026). Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

Nación 08:19 AM SEP reitera que hay diálogo con la CNTE El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó en conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que hay diálogo con las y los maestros de la CNTE, por lo que no se explica el motivo de las protestas que mantienen en la capital y otros estados del país. Informa que habrá una nueva reunión porque existe "voluntad de diálogo permanente".



🔴 La SEP reitera el llamado al diálogo con la CNTE.



Mario Delgado aseguró que se realizará una consulta maestro por maestro para definir una nueva relación entre el magisterio y el gobierno. pic.twitter.com/yjxoSZMor0 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

Nación 07:46 AM Sheinbaum garantiza una inauguración del Mundial "sin problema" Pese a las manifestaciones que se esperan en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, principalmente de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que la inauguración del Mundial 2026 se va a llevar a cabo "sin problema". En su mensaje al iniciar su conferencia mañanera, la Presidenta también le dio los buenos deseos a la Selección Mexicana de Fútbol.



Nación 07:43 AM Aficionados acceden al Tren Ligero sólo con boleto en mano "¡Boleto en mano, boleto en mano!", es la expresión de elementos de seguridad a los aficionados que intentan acceder al Tren Ligero para llegar al Estadio Ciudad de México. En el lugar permanece un cerco de policías y cientos de aficionados que viven la intensidad del futbol. Se reporta además un despliegue de policías en las inmediaciones del Metro Tasqueña, ante la convocatoria de la CNTE de intentar llegar al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial.

Aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México realizan filas para abordar el servicio del Tren Ligero (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México realizan filas para abordar el servicio del Tren Ligero (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 07:20 AM Ante cierre de estaciones del Metro, maestros evalúan cómo llegar al Estadio CDMX Maestros de la CNTE que mantienen su plantón en el Centro Histórico evalúan cómo tratar de llegar al Estadio Ciudad de México, ante el cierre de la estaciones del Metro Hidalgo, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano. En tanto, personas trabajadoras, adultas mayores y con discapacidad desconocen por qué el Metro cerró estaciones, desde Hidalgo hasta hasta Pino Suárez de la línea azul.

No hay perifoneo en los vagones y señalan que tampoco les advirtieron al ingresar al Sistema de Transporte. Buscarán otras alternativas para moverse al primer cuadro de la Ciudad de México.



🔴La Línea 2 del Metro se encuentra cerrada desde la estación Pino Suárez hasta Hidalgo.



🎥 Gabriel Pano | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/fWXTPyL9Cd — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

Nación 07:18 AM "Vamos a hacer visible nuestra lucha", dicen integrantes de la CNTE "El día de hoy vamos a emprender una acción donde claramente en el marco del Mundial vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central, y es necesario que podamos emplazar a este gobierno de puertas cerradas; en la ventana que genera esta actividad también podamos visibilizar esta lucha que emprendemos”, afirmó la dirigente de la CETEG, Elvira Veleces, al clausurar la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE.



Nación 07:17 AM Aficionados se forman para acceder al Fan Fest en el Zócalo de la CDMX Antes de las 8 de la mañana de este jueves 11 de junio, decenas de aficionados de la Selección Mexicana se encuentran formados para poder acceder al Fan Fest en el que será el acceso principal ubicado en 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Al mismo tiempo siguen las vallas resguardo el Zócalo capitalino. "Ellos (CNTE) en lo suyo y nosotros a lo nuestro", dice Felipe, quién arribó al Zócalo a las 5 de la mañana para asistir al Fan Fest para ver la inauguración del Mundial. La fila de los aficionados para el Fan Fest se extiende varias calles de la capital del país.

Nación 07:15 AM Líder centista hace un llamado a la unidad del movimiento La dirigente centista también llamó a preservar la unidad del movimiento y a fortalecer los espacios de decisión colectiva, al tiempo que reiteró que la Coordinadora mantiene como demandas irrenunciables una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum y la eliminación de la reforma al sistema de pensiones contenida en la Ley del ISSSTE.



Nación 07:15 AM Maestros refuerzan acciones de protesta en México La Asamblea Nacional Representativa ratificó la continuidad de la huelga iniciada el pasado 1 de junio y acordó reforzar las acciones de presión en la Ciudad de México y en los estados.

Durante la reinstalación de la ANR, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny López, aseguró que la atención internacional generada por la Copa Mundial de Futbol 2026 ha colocado los reflectores sobre la lucha magisterial, por lo que llamó a aprovechar el momento para fortalecer las exigencias de la Coordinadora.

“Seguiremos en la lucha”, afirmó la dirigente ante los delegados, al sostener que la demanda de una jubilación digna y la abrogación de la Ley del ISSSTE constituye un derecho legítimo de los trabajadores del Estado.

López señaló que la CNTE continuará presionando al gobierno federal para que presente una nueva propuesta de solución al conflicto, al considerar insuficientes las respuestas obtenidas hasta ahora en las mesas de negociación.



🚨A horas de la inauguración del Mundial, continua el plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX.



La disidencia magisterial informó que se mantendrá en el lugar.



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Nación 07:13 AM CNTE intentará avanzar al Estadio Ciudad de México De acuerdo con el plan de acción aprobado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los contingentes se concentrarán a partir de las 8:00 horas en la estación Tasqueña del Metro, a la altura de la Terminal de Autobuses del Sur, desde donde intentarán avanzar hacia el Estadio Ciudad de México.

A la misma hora, normalistas de Ayotzinapa partirán del Centro Prodh rumbo a Tlalpan para sumarse a las actividades de protesta programadas para este jueves.



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