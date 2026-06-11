La coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que una estudiante mexicana será la encargada de realizar el volado en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Cuevas Barrón detalló que se trata de Estrella, estudiante del bachillerato del CETis 71 de Tamaulipas, quien obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar realizado en Chile en 2025 con el proyecto “Braille Care”, una propuesta que combina el sistema Braille con herramientas digitales para promover la inclusión.

La funcionaria destacó que la joven, hija de una trabajadora de la industria maquiladora y madre soltera, representa el talento, la innovación y el potencial de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Además, señaló que su participación forma parte del legado social que busca dejar la Copa Mundial en el país.

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Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, en la “Mañanera del Pueblo” del jueves 11 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Cuevas también informó que, mediante distintos torneos, concursos y actividades organizadas por dependencias federales, se distribuyeron boletos para partidos del Mundial a estudiantes, deportistas, artesanos y participantes de programas sociales.

Además, indicó que dos niñas y dos niños fueron seleccionados para fungir como abanderados durante encuentros del torneo.

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Destacan legado del "Mundial Social" en México

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, destacó la participación de miles de personas en las actividades deportivas del denominado “Mundial Social”, impulsado por el gobierno federal.

Explicó que equipos ganadores de torneos de fútbol femenil Sub-21, fútbol adaptado para personas con síndrome de Down y la modalidad de “fútbol sin correr” recibirán como premio asistir a partidos de la Copa del Mundo. Señaló que estas iniciativas buscan fomentar la inclusión, la actividad física y la convivencia comunitaria a través del deporte.

“Que siga rodando el balón y siga rodando por muchos años más también en el Seguro Social”, expresó Robledo al destacar el impacto social de estas competencias.

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Abraham Carro, titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), informó que un millón 318 mil 219 jóvenes de todo el país realizaron 6 mil 875 tequios para recuperar canchas y espacios deportivos. Señaló que en las últimas semanas, los jóvenes se organizaron y transformaron 4 mil 645 paredes y muros de todo el país con murales llenos de arte, identidad y orgullo.

A partir de esta jornada nacional fueron seleccionados 200 jóvenes de distintos estados de la República, quienes crearon los murales más creativos y representativos del país, ganaron un boleto para asistir a algún partido de la Copa Mundial de Fútbol. El funcionario indicó que la selección de ganadores se realizó con el acompañamiento de compañeras y compañeros muralistas jóvenes de México.

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“Estas y estos jóvenes representan a millones de mexicanas y mexicanos que se sumaron al Mundial Social a través del deporte, el arte y el trabajo comunitario, demostrando que las nuevas generaciones son protagonistas de la transformación que hoy vive nuestro país”, destacó Abraham Carro al invitar a los jóvenes a actividades recreativas en plazas públicas.

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