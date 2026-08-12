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El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", sin que Irán "pueda hacer nada al respecto".
"Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El mandatario estadounidense agregó que "Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'UN MURO DE ACERO', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".
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mcc
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