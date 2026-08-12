Mundo | 12-08-26 | 09:13 |

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control del estratégico y que lo "mantendrá", sin que "pueda hacer nada al respecto".

"Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense agregó que "Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'UN MURO DE ACERO', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

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