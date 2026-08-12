El terremoto de 7.4 en Colombia ocurrido el lunes 10 de agosto dejó víctimas mortales, personas heridas y varias estructuras dañadas.

Mientras los equipos de emergencia trabajan entre edificios colapsados, una brigada mexicana que buscaba sumarse a las labores de rescate recibió una respuesta que tomó por sorpresa.

Una colombiana pasa junto a escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

Los Topos Tlatelolco informaron que, por ahora, las autoridades colombianas no permitirán su ingreso al país, pese a que la organización ofreció apoyo técnico y humanitario para localizar y rescatar a personas que pudieran permanecer bajo los escombros.

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¿Qué pasó con los Topos Tlatelolco en Colombia?

Tras el sismo en Colombia, los Topos Tlatelolco comenzaron gestiones para participar en las labores de emergencia y apoyar a los grupos que permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Sin embargo, la brigada explicó a través de sus redes sociales que, luego de haber tenido comunicación directa con Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, les informó que, Colombia no permitirá el ingreso de grupos de rescate externos, debido a que considera que las labores de atención están siendo cubiertas por sus propios equipos especializados.

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Colombia frena ayuda de los Topos Tlatelolco tras terremoto de 7.4. Foto: Captura de pantalla

La decisión significa que los brigadistas tendrán que permanecer a la espera mientras las autoridades colombianas determinan si requieren ayuda internacional adicional.

¿Por qué Colombia rechazó la ayuda de los Topos Tlatelolco?

La organización mexicana señaló que su postura se basa en el respeto a la soberanía de Colombia y a los protocolos internacionales establecidos para las operaciones de búsqueda y rescate.

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Indicaron que respaldan la decisión de las autoridades colombianas de seguir los lineamientos de INSARAG, la red internacional de búsqueda y rescate urbano vinculada con la Organización de las Naciones Unidas.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros tras el terremoto en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga/ AP

En ese contexto, Colombia analiza por ahora la posibilidad de recibir apoyo únicamente de Estados Unidos, Ecuador y Chile, mientras continúa con la evaluación de las necesidades provocadas por el terremoto.

¿Qué pasará con la ayuda mexicana para Colombia?

Asimismo aclararon que su negativa de ingreso no significa que hayan retirado su ofrecimiento de ayuda.

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La brigada explicó que deberá esperar una nueva Evaluación de Daños y Necesidades para conocer si las condiciones cambian y, posteriormente, determinar si existe la posibilidad de enviar personal o recursos mexicanos.

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