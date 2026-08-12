El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, señaló que corresponderá a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) impulsar las candidaturas para que México sea sede de nuevas competencias internacionales, como la Copa Oro 2027, el Mundial Femenil de 2031 u otros torneos juveniles.

El funcionario explicó que las federaciones deportivas son asociaciones civiles privadas y cuentan con sus propios mecanismos de elección y votación ante los organismos internacionales, por lo que la Conade no interviene directamente en la decisión de las sedes.

“Las federaciones son entes privados, son asociaciones civiles, tanto las nacionales como las internacionales. Ellos tienen su propia elección y votación”, indicó.

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Pacheco consideró que, en caso de que México obtenga la organización de alguna competencia de esta magnitud, sería motivo de orgullo para el país, pues ya demostró su capacidad como anfitrión durante el pasado Mundial de futbol.

“Si México fuera sede de algún evento deportivo de esa magnitud, estamos contentos y felices, ya que crece el espíritu del deporte y seremos grandes anfitriones, como lo fuimos ahorita en el Mundial de futbol”, afirmó.

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El titular de la Conade también habló sobre las expectativas de México para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de que la selección mexicana de futbol varonil consiguiera su boleto a la justa olímpica.

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Pacheco recordó que México tiene como meta superar el récord histórico de nueve medallas obtenido en los Juegos Olímpicos de México 1968.

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Señaló que el promedio histórico del país en las últimas ediciones es de 3.5 preseas, por lo que alcanzar entre cinco y seis medallas sería un resultado positivo, aunque la intención es ser más ambiciosos.

“Tenemos la meta principal de rebasar esas nueve medallas y estamos trabajando para que lo podamos conseguir en Los Ángeles 2028”, sostuvo.

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Explicó que para alcanzar una cifra superior a las nueve preseas se requiere trabajar con una proyección amplia de posibles medallistas, pues la obtención de una medalla no puede darse por garantizada.

Entre las disciplinas con posibilidades de subir al podio mencionó tiro con arco, clavados, boxeo, atletismo, remo, ciclismo y futbol, además de otras que actualmente cuentan con atletas ubicados entre los finalistas o cerca de las posiciones de medalla.

Pacheco destacó que uno de los principales objetivos de la Conade es incrementar el número de deportistas que logren su clasificación a Los Ángeles 2028.

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Como parte de esta estrategia, dijo, se puso en marcha el programa Podio, que busca complementar las becas y las competencias internacionales con estudios científicos y evaluaciones de rendimiento para determinar las áreas que cada atleta necesita mejorar.

“Se les hacen estudios científicos con plataformas de cuánto brincan, cuánto es lo que hay que mejorar, densidad ósea, masa corporal y todas las medidas para poder variar qué es lo que se necesita mejorar para que tengan ese máximo rendimiento”, explicó.

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Sobre el futbol varonil, Pacheco celebró que México haya conseguido su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, luego de no participar en París 2024.

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Recordó que el país cuenta con dos medallas olímpicas en esta disciplina: el oro obtenido en Londres 2012 y el bronce conseguido en Tokio 2020, cuya celebración se realizó en 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

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Consideró que la clasificación abre nuevamente la posibilidad de que México compita por una medalla olímpica, al tiempo que señaló que también se trabaja en la preparación de otros equipos y disciplinas, entre ellos el conjunto femenil de softbol.

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