Con la mira puesta en mantener a México en la cima regional, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció una serie de incentivos económicos para los atletas que logren subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Aquellos que ganen medalla de oro, se llevarán 50 mil pesos, mientras que se darán 30 mil por cada plata y 15 mil a quienes obtengan bronce.

El anuncio fue realizado por Rommel Pacheco, director general de la Conade, quien destacó que —aunque la motivación principal de los atletas está lejos de ser económica— este tipo de apoyos representan un reconocimiento a su trabajo.

“La Conade se ha hecho cargo de todos los gastos para que los atletas pudieran clasificar. Tan sólo para la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se destinaron 60 millones de pesos. En cuanto a los estímulos, los montos fueron publicados desde principios de año. Como ya lo mencionaba Juan Celaya, los atletas no compiten por el dinero; sin embargo, este apoyo es importante para su preparación. El recurso es para que ellos lo utilicen en lo que consideren necesario. Además, se han incrementado las becas y muchos deportistas, al regresar con buenos resultados, podrán acceder a un aumento de las mismas”, recalcó, para EL UNIVERSAL Deportes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.